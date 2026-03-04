Getty/GOAL
La estrella del Fulham y de México, Raúl Jiménez, se sitúa por encima de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Harry Kane en un aspecto clave
La destreza de Jiménez en los penaltis
Durante una reveladora entrevista con FOX Sports, a través deMarca, se le pidió al jugador de 34 años que comparara su destreza desde el punto de penalti con la de algunos de los goleadores más emblemáticos del fútbol. Cuando se le presentó una lista que incluía a jugadores de la talla de Kane, Javier «Chicharito» Hernández, Rogerio Ceni y la pareja titánica formada por Messi y Ronaldo, el jugador del Fulham no dudó. Jiménez se mostró convencido de que él sería el mejor, citando su superior tasa de éxito a lo largo de su laureada carrera en México, Portugal e Inglaterra.
¿Mejores que los GOAT?
Jiménez se mostró optimista al explicar sus razones para situarse en lo más alto de la clasificación, afirmando: «Te guste o no, tengo un mejor porcentaje de aciertos que todos los que has mencionado. No sé si soy el mejor del mundo, pero es algo que me caracteriza. Me mantendré fiel a mí mismo». Es una afirmación audaz para cualquier jugador, pero las estadísticas sugieren que el exjugador del Wolverhampton tiene muchas pruebas que respaldan su confianza cuando se planta frente al balón.
De hecho, las cifras ilustran una marcada diferencia en cuanto a eficacia en comparación con los dos jugadores que han dominado el Balón de Oro durante casi dos décadas. Aunque Messi marcó recientemente un brillante doblete con el Inter de Miami, su porcentaje de conversión de penaltis en su carrera es de aproximadamente el 77,8 % (112 de 144). Por su parte, Ronaldo ha sido diagnosticado con una lesión en el tendón de la corva tras un partido en el que, de forma inusual, falló un lanzamiento de penalti, lo que deja su promedio en el 83,5 % (182 de 218), unas cifras que palidecen en comparación con el asombroso 96 % de éxito de Jiménez.
Un historial profesional casi perfecto
El historial del delantero del Fulham es casi impecable, ya que solo ha fallado dos veces en 46 intentos en partidos oficiales. Su primer fallo se produjo en un amistoso contra Uruguay en 2018, cuando Fernando Muslera detuvo su lanzamiento, mientras que su único otro fallo se produjo durante los cuartos de final de la Europa League contra el Sevilla en 2020. Desde entonces, ha vuelto a su mejor nivel, proporcionando a los Cottagers una sensación de inevitabilidad cada vez que el árbitro señala el punto de penalti en la máxima categoría del fútbol inglés.
Su fiabilidad quedó patente cuando el delantero mexicano amplió su récord perfecto de penaltis en la Premier League contra el Sunderland el mes pasado. Convertir ese último lanzamiento le llevó a sumar 13 goles en 13 intentos en la máxima categoría, lo que le ha valido un lugar único en la historia del fútbol inglés. La leyenda del Manchester City, Yaya Touré, ostentaba anteriormente un récord impecable de 11 de 11, pero la nueva marca de Jiménez podría superarla con creces antes de que abandone la Premier League. Jiménez es ahora el referente en cuanto a consistencia desde el punto de penalti, lo que demuestra que su confianza en sí mismo se basa en resultados tangibles.
El arma fiable del Fulham
Esa confianza suprema desde el punto de penalti se está reflejando en el rendimiento general de Jiménez en Craven Cottage. Cuenta con nueve goles en todas las competiciones esta temporada, lo que ha ayudado al Fulham a ascender a la mitad superior de la tabla. Los aficionados del Fulham han llegado a considerar que un penalti a favor es un gol seguro siempre que su número nueve está en el campo.
En última instancia, Jiménez sabe que compararse con los ganadores del Balón de Oro llamará la atención, pero no se deja intimidar por la magnitud de la tarea. El Fulham espera ver al internacional mexicano volver a marcar cuando se enfrente al West Ham, amenazado por el descenso, en Craven Cottage el miércoles por la noche.
