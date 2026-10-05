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La estrella del Everton y de Inglaterra Jordan Pickford comparecerá ante el tribunal tras una persecución policial a 80 km/h en un Lamborghini de 165.000 £
Persecución a alta velocidad en Cheshire
Pickford se enfrenta a acciones legales después de ser sorprendido en una persecución policial mientras conducía su Lamborghini Urus de 165.000 £. El incidente tuvo lugar en Knutsford, Cheshire, el 14 de abril, apenas unos días antes de que el portero de Inglaterra tuviera previsto disputar un crucial derbi de Merseyside contra el Liverpool. Las autoridades locales informaron de que la conducción de Pickford obligó a otros usuarios de la vía a realizar maniobras evasivas para evitar un accidente grave.
PC Cecil Ricardo, agente de la Policía de Cheshire, presenció el incidente cuando salía de la comisaría local. Según su relato formal, el 4x4 azul de altas prestaciones, que lleva una matrícula personalizada, ignoró las marcas viales en un cruce muy transitado. El agente se vio obligado a activar las luces de emergencia y la sirena para perseguir al vehículo después de que este acelerara y se alejara del lugar, lo que dio pie a una breve persecución por la zona residencial.
En una declaración escrita como testigo, según informó The Sun, el agente detalló los pormenores de la persecución: "Entonces vi un Lamborghini Urus azul circulando por Princess Street. Llegó al cruce con Toft Road, ignoró por completo las líneas de ceda el paso y se incorporó a Toft Road, lo que provocó que dos vehículos frenaran en seco para evitar una colisión. Después, el Lamborghini aceleró por Toft Road, en Knutsford. Activé mi equipo de emergencia, las luces y la sirena, e intenté alcanzar al vehículo".
- AFP
Acusaciones por exceso de velocidad y enfrentamiento con la policía
Según se informa, la persecución llevó al vehículo policial a alcanzar velocidades de 80 km/h en una zona limitada a 48 km/h mientras intentaba recortar distancias con el internacional inglés. El agente señaló que, a pesar de su alta velocidad, el Lamborghini seguía aumentando la distancia antes de acabar deteniéndose. El agente Ricardo declaró: "En un momento dado, en Toft Road, el velocímetro de mi vehículo indicaba que circulaba a 80 km/h y el Lamborghini seguía alejándose. El límite de velocidad en ese tramo de Toft Road es de 48 km/h".
Tras detener el vehículo, el agente identificó al conductor como la estrella del Everton. El informe continúa: "Me acerqué al lado del conductor y el conductor se identificó como Jordan Pickford. Advertí a Pickford, le señalé la infracción de conducir sin el debido cuidado y atención y emití un informe por infracción de tráfico. No respondió".
Procedimientos judiciales y declaración de culpabilidad
Tras el encuentro al borde de la carretera, la Policía de Cheshire acusó oficialmente el 23 de septiembre al internacional de 91 partidos. El caso se tramitó inicialmente bajo el Procedimiento de Justicia Única, un sistema diseñado para permitir a los magistrados gestionar infracciones leves de tráfico sin una vista pública completa. Sin embargo, Pickford ha tomado medidas para asegurarse de que su caso sea escuchado en persona por un magistrado, en lugar de resolverse únicamente sobre el papel y a puerta cerrada.
El guardameta se declaró culpable online el pasado viernes, pero pidió específicamente asistir en persona a la vista de sentencia. En su escrito legal formal ante el tribunal, el jugador del Everton escribió: "Me gustaría asistir al tribunal para exponer mis atenuantes".
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Se enfrenta a una posible prohibición de conducir
La vista judicial está programada para celebrarse en el Tribunal de Magistrados de Chester el 7 de diciembre. Si es declarado culpable de conducción negligente, el veterano guardameta podría enfrentarse a entre tres y nueve puntos de penalización en su permiso de conducir, o a una retirada total del carné en función de la valoración que haga el magistrado de los atenuantes. El Lamborghini Urus implicado en el incidente es uno de los SUV más rápidos del mundo, capaz de alcanzar los 100 km/h en solo 3,5 segundos y una velocidad máxima de 306 km/h.
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