La estrella del Everton Jack Grealish recibe una cuantiosa multa judicial después de que su Lamborghini de 210 000 £ se saltara un semáforo en rojo.

Grealish ha recibido una importante multa judicial y puntos de penalización en su permiso de conducir tras cometer una infracción de tráfico con su lujoso superdeportivo. El jugador de 30 años, que actualmente juega en Goodison Park cedido por el Manchester City, fue procesado por la policía de Merseyside después de que su Lamborghini fuera captado por una cámara cometiendo una infracción de tráfico a finales del año pasado.

El caso se vio en el Tribunal de Magistrados de Liverpool la semana pasada en un «procedimiento de justicia única» a puerta cerrada, un método utilizado para tratar delitos menores sin que el acusado tenga que estar presente en el tribunal. Grealish fue declarado culpable no por la infracción de tráfico en sí, sino por no facilitar la información relativa a la identificación del conductor cuando las autoridades se la solicitaron.

El magistrado Paul Farquhar impuso al internacional inglés seis puntos de penalización en su carné de conducir. Además de los puntos, Grealish fue sancionado con una multa de 1044 libras esterlinas. Esta suma incluía una multa de 660 libras, 120 libras en concepto de costas procesales y 264 libras en concepto de recargo por víctima. La policía retiró el cargo original de saltarse un semáforo en rojo tras confirmarse la condena por no identificar al conductor.