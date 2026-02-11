Getty Images Sport
La estrella del Everton Jack Grealish recibe una cuantiosa multa judicial después de que su Lamborghini de 210 000 £ se saltara un semáforo en rojo.
Grealish condenado por no identificar al conductor
Grealish ha recibido una importante multa judicial y puntos de penalización en su permiso de conducir tras cometer una infracción de tráfico con su lujoso superdeportivo. El jugador de 30 años, que actualmente juega en Goodison Park cedido por el Manchester City, fue procesado por la policía de Merseyside después de que su Lamborghini fuera captado por una cámara cometiendo una infracción de tráfico a finales del año pasado.
El caso se vio en el Tribunal de Magistrados de Liverpool la semana pasada en un «procedimiento de justicia única» a puerta cerrada, un método utilizado para tratar delitos menores sin que el acusado tenga que estar presente en el tribunal. Grealish fue declarado culpable no por la infracción de tráfico en sí, sino por no facilitar la información relativa a la identificación del conductor cuando las autoridades se la solicitaron.
El magistrado Paul Farquhar impuso al internacional inglés seis puntos de penalización en su carné de conducir. Además de los puntos, Grealish fue sancionado con una multa de 1044 libras esterlinas. Esta suma incluía una multa de 660 libras, 120 libras en concepto de costas procesales y 264 libras en concepto de recargo por víctima. La policía retiró el cargo original de saltarse un semáforo en rojo tras confirmarse la condena por no identificar al conductor.
El incidente ocurrió la noche anterior al partido contra el Aston Villa.
El tribunal escuchó detalles específicos sobre la noche del incidente, que tuvo lugar pocas horas antes de que Grealish participara en un partido de la Premier League de gran repercusión mediática. Kevin Scott, director de la unidad de seguridad vial de la policía de Merseyside, prestó declaración como testigo y detalló que el Lamborghini azul cielo, valorado en 210 000 libras, fue visto en Leeds Street y Vauxhall Road, en las afueras del centro de Liverpool.
«A las 23:36 horas del 12 de septiembre de 2025, un vehículo Lamborghini... circulaba por Leeds Street/Vauxhall Road, Liverpool, Merseyside, cuando pasó el semáforo 1,4 segundos después de que se pusiera en rojo», declaró Scott en su declaración escrita.
La infracción se produjo la víspera del partido del Everton en casa contra el Aston Villa, el antiguo club de Grealish. El centrocampista jugó ese partido al día siguiente, que terminó en empate a cero (0-0). Tras el incidente, la policía envió una notificación de intención de enjuiciamiento a una dirección en Manchester, pidiendo al propietario registrado que identificara al conductor. Al no recibir respuesta, en noviembre se envió una segunda carta a una propiedad de 5,6 millones de libras esterlinas en Cheshire. Grealish no cumplió con estas solicitudes, lo que dio lugar al enjuiciamiento.
Temporada terminada para la estrella cedida
El problema legal culmina una semana miserable para el centrocampista ofensivo, quien confirmó el lunes que su temporada 2025-26 ha llegado a su fin prematuramente. Grealish se ha sometido a una operación para reparar una fractura por estrés en el pie, una lesión que lo mantendrá fuera de juego durante el resto de su cesión con los Toffees.
Desde su cama de hospital, Grealish compartió en Instagram una triste noticia con sus millones de seguidores. «No quería que la temporada terminara así, pero así es el fútbol, estoy destrozado», escribió, acompañando el texto con una foto suya recuperándose tras la operación.
La lesión es un duro golpe para el Everton, que esperaba que la creatividad del jugador de 100 millones de libras les ayudara a alejarse del peligro en los últimos meses de la temporada. En cambio, Grealish se enfrenta a un largo periodo de rehabilitación mientras se prepara para regresar a su club de origen, el Manchester City, en verano.
Traspaso récord e incertidumbre sobre el futuro
Grealish sigue siendo el futbolista británico más caro de la historia tras su traspaso por 100 millones de libras del Aston Villa al Etihad Stadium en 2021. Sin embargo, su etapa en Merseyside ha sido irregular, y esta última distracción fuera del campo se suma a un período turbulento en su carrera.
Aunque la multa de 1044 libras esterlinas representa una fracción del salario semanal de la estrella, la acumulación de seis puntos de penalización es una sanción significativa. Grealish fue uno de los 2101 acusados procesados por delitos similares la semana pasada, lo que pone de relieve la campaña de seguridad vial en la región.
Ahora que comienza su recuperación tras la operación, la atención se centrará en su futuro a nivel de club. Con su cesión al Everton prácticamente terminada y las dudas sobre su papel a largo plazo en el Manchester City, el jugador de 30 años se enfrenta a un verano crucial una vez que recupere su plena forma física. Por ahora, sin embargo, debe lidiar con las consecuencias de una costosa noche en las carreteras de Liverpool.
