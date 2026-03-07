Getty Images Sport
La estrella del Chelsea y de las Lionesses, Lauren James, insiste en que es «muy incomprendida», ya que su «timidez» se confunde con «arrogancia»
Desafiando la percepción de su personaje
La sensación del Chelsea y de Inglaterra ha abordado los frecuentes malentendidos sobre su comportamiento dentro y fuera del campo. A sus 24 años, James se ha convertido en una de las figuras más reconocidas del fútbol femenino, pero admite que su personalidad naturalmente reservada suele ser malinterpretada por quienes no la conocen personalmente.
Ella cree que su actitud tranquila ante el juego se confunde a menudo con una falta de pasión. Tras haber sido objeto de un intenso escrutinio desde sus espectaculares actuaciones en la Copa del Mundo de 2023, la delantera se centra ahora en mantenerse fiel a sí misma mientras lidia con las presiones del fútbol de élite.
La lucha contra el escrutinio público
Su prodigiosa habilidad, su brillantez en los grandes escenarios y su hermano Reece, igualmente talentoso, atraen inevitablemente la fascinación y el escrutinio. Sin embargo, James no disfruta de la atención y siente que se la acusa injustamente de apatía.
«Me malinterpretan mucho», dijo James en una entrevista con The Times. «Como soy una persona muy tranquila, a veces puede parecer que no me importa nada, pero en realidad me importa mucho. Simplemente soy así».
La delantera admitió que los momentos álgidos de la fama suelen ir acompañados de críticas personales injustas. «A veces es genial. Otras veces hay muchas críticas, que pueden ser sobre mí como persona, cuando no me conocen», añadió.
James espera que su transparencia ayude a otros atletas introvertidos a sentirse cómodos consigo mismos. «Espero que inspire a otras chicas que juegan al fútbol y son similares», dijo. «Son tranquilas, introvertidas, no les gusta hablar con todo el mundo. A veces puede parecer arrogante, pero en realidad no saben lo tímida que eres. No pasa nada por no hablar. Sé lo que se siente cuando no quieres hablar con todo el mundo. Una cosa que siempre debes hacer es ser tú misma porque, al fin y al cabo, lo que importa es tu felicidad».
Superar las lesiones
A pesar de su discreta presencia fuera del campo, James sigue siendo increíblemente ambiciosa dentro de él, mientras se recupera de una serie de lesiones en el pie, la pantorrilla y los isquiotibiales.
«Solo estoy tratando de encontrar el ritmo y recuperar mi mejor nivel», añadió James. «Cuando has tenido tantas lesiones leves, te lleva tiempo volver a confiar en tu cuerpo para hacer ciertas cosas, ya sea explotar rápidamente o superar a otras jugadoras», añadió. «Aunque tu cuerpo esté bien, estás luchando. Estoy empezando a sentirme mucho más como yo misma de nuevo, y espero poder seguir mejorando».
A la caza de trofeos con los Blues
El Chelsea se encuentra actualmente inmerso en una reñida lucha por el título de la WSL, ocupando el tercer puesto con 33 puntos en 16 partidos, a un punto del segundo clasificado, el Manchester United, y a nueve puntos del líder, el Manchester City. Sin embargo, antes de su enfrentamiento en la WSL contra el Brighton el 18 de marzo, se enfrentará al United en la final de la Copa de la Liga Femenina el próximo fin de semana. James forma parte de la selección inglesa y podría jugar contra Islandia el sábado.
