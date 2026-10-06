Ahora se ha ordenado a Caicedo que obtenga la documentación correcta para su vehículo, que es capaz de alcanzar los 249 km/h y acelerar de 0 a 97 km/h en solo 3,8 segundos.

Tras el incidente inicial del año pasado, cuando el coche fue incautado, el Chelsea restó importancia al asunto y lo calificó de «tema personal». Esta distracción fuera del terreno de juego llega mientras Caicedo, que se incorporó al Chelsea procedente del Brighton en 2023 por los entonces récord de 115 millones de libras, sigue afrontando dificultades sobre el césped debido a una persistente lesión en la pantorrilla.