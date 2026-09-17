El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, se ha visto obligado a realizar su primer cambio en la convocatoria después de que se conociera que Pedro ya no estará disponible para la próxima ventana internacional. El delantero sufrió una lesión que le ha dejado fuera del viaje de la selección a Oceanía y Asia. Es un contratiempo frustrante para el jugador, que buscaba asentarse como un habitual a las órdenes del técnico italiano después de quedarse fuera de la anterior convocatoria para el Mundial.

«El jugador de Fluminense Martinelli fue convocado este miércoles por el entrenador Carlo Ancelotti para los amistosos de la selección brasileña contra Australia e India, en esta próxima fecha FIFA. El jugador sustituirá al delantero del Chelsea Joao Pedro, que está lesionado», confirmó la CBF en su página web oficial.