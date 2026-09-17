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La estrella del Chelsea Joao Pedro se retira de la convocatoria de Brasil mientras Carlo Ancelotti llama a Matheus Martinelli, de Fluminense, para una renovada Brasil
Golpe por lesión para el Chelsea y Brasil
El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, se ha visto obligado a realizar su primer cambio en la convocatoria después de que se conociera que Pedro ya no estará disponible para la próxima ventana internacional. El delantero sufrió una lesión que le ha dejado fuera del viaje de la selección a Oceanía y Asia. Es un contratiempo frustrante para el jugador, que buscaba asentarse como un habitual a las órdenes del técnico italiano después de quedarse fuera de la anterior convocatoria para el Mundial.
«El jugador de Fluminense Martinelli fue convocado este miércoles por el entrenador Carlo Ancelotti para los amistosos de la selección brasileña contra Australia e India, en esta próxima fecha FIFA. El jugador sustituirá al delantero del Chelsea Joao Pedro, que está lesionado», confirmó la CBF en su página web oficial.
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El deslumbrante estado de forma de Joao Pedro en el Chelsea
La lesión llega en un momento especialmente cruel para Pedro, que ha sido posiblemente el jugador de ataque más eficaz de la Premier League durante el primer mes de la temporada. El jugador de 24 años ha firmado tres goles y tres asistencias en los primeros cuatro partidos del Chelsea, una producción estadística que le sitúa en lo más alto de la liga en contribuciones directas de gol.
A pesar de su ausencia en la convocatoria que viajó al Mundial de Qatar, donde las informaciones apuntaban a que fue el desafortunado descartado para hacer hueco a Neymar, Pedro se ha abierto paso de nuevo en la conversación internacional gracias a su pura regularidad. Ancelotti había visto claramente lo suficiente de sus actuaciones en Londres como para convertirlo en una pieza clave de este renovado ataque.
Ancelotti se centra en una nueva generación
La elección de Martinelli se alinea con la estrategia más amplia de Ancelotti de integrar talento nuevo en la dinámica de Brasil. Desde que asumió el cargo, el exentrenador del Real Madrid ha dejado claro que pretende aprovechar el periodo posterior al último Mundial para evaluar a la próxima generación de estrellas brasileñas. La convocatoria para los próximos partidos contra Australia e India destaca por su juventud, con ocho debutantes y varios jugadores que actualmente brillan en la máxima categoría del fútbol brasileño.
Ancelotti explicó su visión de futuro para la cinco veces campeona del mundo. El técnico italiano afirmó: "Esta es una lista equilibrada, con jugadores que estuvieron en el Mundial. Será importante para la próxima generación. Tenemos jóvenes que tienen la calidad para representar a la Selección en el futuro, en los próximos años, y también jugadores que están rindiendo muy bien en el Campeonato Brasileño. Tenemos que priorizar a los jóvenes que tendrán la edad adecuada para el próximo Mundial, o la próxima Copa América".
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Una transición gradual con la guía de un veterano
Aunque el foco está puesto claramente en el futuro, Ancelotti no ha renunciado por completo a la experiencia. La plantilla sigue contando con nombres consolidados como Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Bruno Guimaraes, Vinicius Jr. y Raphinha. El técnico cree que estos veteranos son esenciales para mantener los estándares y ayudar a los jugadores más jóvenes a adaptarse a la presión de representar a Brasil. Al rodear a los debutantes de ganadores contrastados, Ancelotti espera crear un entorno en el que la transición entre generaciones pueda producirse de forma natural sin comprometer la competitividad del equipo en los próximos amistosos.
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