La estrella del Chelsea, Alejandro Garnacho, luce un nuevo y enorme tatuaje inspirado en una película que le cubre toda la espalda

El delantero de 21 años visitó al reconocido tatuador Joaquín Ganga para cubrir su espalda con un diseño que inmortaliza la interpretación de Heath Ledger como el Joker en El caballero oscuro (2008). La pieza muestra al personaje sosteniendo una carta y su famosa frase: «¿Por qué tan serio?».

Ganga, afincado en Los Ángeles y conocido por trabajar con estrellas como LeBron James o Drake, compartió el resultado en Instagram.



