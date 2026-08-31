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La estrella del Bayern rompe una ausencia de 4 meses y el vendaje de Sibari acapara las miradas

Schalke 04 vs Bayern Múnich
Schalke 04
Bayern Múnich
Bundesliga
I. Saibari
J. Musiala
A. Ibrahimovic
S. Gnabry
Alemania
Marruecos

Noticia alentadora y prudente sobre Musiala

Serge Gnabry regresó a los entrenamientos grupales con el Bayern Munich bajo la dirección de Vincent Kompany, tras un largo periodo de ausencia que se prolongó durante cerca de 19 semanas por una lesión en el aductor del muslo derecho.

Gnabry se había lesionado durante el último entrenamiento previo al encuentro ante el Stuttgart en la Bundesliga el 18 de abril, y después pasó prácticamente todo el periodo de recuperación en las instalaciones del club.

Tras haberse perdido el estreno de la Bundesliga (2026-2027) ante el Stuttgart, donde el Bayern ganó 5-1 el viernes, el extremo alemán participó por completo en la sesión de entrenamiento de este lunes, según confirmó el diario alemán Bild.

Gnabry se mostró con buen estado anímico, ya que disputó los entrenamientos con vitalidad, participó en los duelos individuales y se le vio activo en los movimientos y el remate.

No obstante, es poco probable que participe en el próximo partido del Bayern en la Copa de Alemania ante el Osnabrück, programado para la noche del miércoles.

  • Musiala regresa con cautela

    El diario continuó: "Lo mismo ocurre con Jamal Musiala (23 años), a quien se le aumentó la dosis de sus medicamentos tras sufrir dos desmayos en dos partidos amistosos, debido a ausencias provocadas por trastornos neurológicos (breves alteraciones de la conciencia)".

    Señaló que, a pesar de ello, el caso de Musiala se está tratando con cautela, subrayando que el cuerpo técnico considera que "no se debe precipitar su regreso ahora".

    Y añadió: "Musiala también participó plenamente en el entrenamiento del equipo al mediodía del lunes. La estrella de la selección alemana se mostró en buena forma física y por el buen camino hacia su regreso. Entró de lleno en los duelos y participó en toda la sesión de entrenamiento, que se desarrolló en parte sobre el campo con la cortina de protección y en parte en el campo contiguo sin cortina".

    Bild aseguró: "Esta es una buena noticia para Kompany: gracias al regreso de Gnabry y Musiala, el entrenador cuenta ahora con todos los jugadores en los entrenamientos; ya no hay ningún jugador lesionado ni sometido a entrenamientos individuales".

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  • Ibrahimovic y Bui se pierden el partido

    Arijon Ibrahimovic estuvo ausente del entrenamiento, ante su inminente traspaso al Augsburgo en calidad de cedido, con una opción de compra valorada en ocho millones de euros.

    Tampoco participó en la sesión el lateral derecho Sacha Boey. El jugador francés no cuenta con un futuro claro con el técnico Kompany, por lo que el director deportivo Max Eberl busca su salida antes del cierre del mercado de fichajes el 1 de septiembre.

  • Upamecano sorprende a Díaz y el vendaje de Cebari

    El entrenamiento del Bayern de hoy vivió una escena llamativa cuando Dayot Upamecano derribó a su compañero Luis Díaz durante una de las jugadas, haciendo caer con fuerza al suelo al extremo colombiano. No obstante, los jugadores pudieron continuar la sesión tras una breve pausa para recibir asistencia.

    Bild concluyó: "Hubo otro detalle destacado en el entrenamiento de este lunes: el jugador marroquí Ismael Saibari se ejercitó con un vendaje en la muñeca izquierda".

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