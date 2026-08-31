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La estrella del Bayern rompe una ausencia de 4 meses y el vendaje de Cheddira llama la atención

Schalke 04 vs Bayern Múnich
Schalke 04
Bayern Múnich
Bundesliga
I. Saibari
J. Musiala
A. Ibrahimovic
Alemania
Marruecos

Buenas noticias y cautela en torno a Musiala

Serge Gnabry regresó a los entrenamientos grupales con el Bayern Múnich bajo la dirección de Vincent Kompany, tras un largo periodo de ausencia que se prolongó durante cerca de 19 semanas por una lesión en el aductor del muslo derecho.

Gnabry había sufrido la lesión durante el último entrenamiento previo al duelo ante el Stuttgart en la Bundesliga el 18 de abril, y luego pasó casi todo el periodo de recuperación en la sede del club.

Después de haberse perdido el inicio de la Bundesliga (2026-2027) ante el Stuttgart, donde el Bayern ganó 5-1 el viernes, el extremo alemán participó en la sesión de entrenamiento completa este lunes, según confirmó el diario alemán Bild.

Gnabry se mostró en buen estado anímico, ya que disputó los entrenamientos con vitalidad, participó en los duelos individuales y se le vio activo en los desplazamientos y el remate.

No obstante, es poco probable que participe en el próximo partido del Bayern en la Copa de Alemania ante el Osnabrück, previsto para la noche del miércoles.

  • Musiala regresa con cautela

    El diario continuó: "Lo mismo ocurre con Jamal Musiala (23 años), a quien se le ha aumentado la dosis de sus medicamentos tras sufrir dos desmayos en dos partidos amistosos debido a ausencias provocadas por trastornos neurológicos (breves alteraciones de la consciencia)".

    Señaló que, pese a ello, la situación de Musiala se está gestionando con cautela, subrayando que el cuerpo técnico considera que "no se debe precipitar su regreso ahora".

    Y añadió: "Musiala también participó plenamente en los entrenamientos del equipo al mediodía del lunes. La estrella de la selección alemana se mostró en buena forma física y en el camino correcto para volver. Entró de lleno en los duelos y participó en toda la sesión de entrenamiento, que se desarrolló en parte en el campo con la lona protectora y en parte en el campo contiguo sin lona".

    Bild afirmó: "Esta es una buena noticia para Kompany: gracias al regreso de Gnabry y Musiala, el técnico cuenta ahora con todos los jugadores en los entrenamientos; ya no hay ningún jugador lesionado ni sometido a entrenamientos individuales".

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  • Ibrahimovic y Boye se ausentan

    Arijon Ibrahimovic se ausentó del entrenamiento, ante su inminente traspaso al Augsburgo en calidad de cedido, con una opción de compra valorada en ocho millones de euros.

    El lateral derecho Sacha Boey tampoco participó en la sesión. El jugador francés no cuenta con un futuro claro con el técnico Kompany, por lo que el director deportivo Max Eberl busca su salida antes del cierre del mercado de fichajes el 1 de septiembre.

  • Upamecano sorprende a Díaz y el vendaje de Cibari

    El entrenamiento del Bayern de hoy vivió una escena llamativa cuando Dayot Upamecano derribó a su compañero Luis Díaz durante una de las jugadas, haciendo que el extremo colombiano cayera al suelo con fuerza. Sin embargo, ambos jugadores pudieron continuar la sesión tras una breve pausa para recibir asistencia.

    Bild concluyó: "Hubo otro detalle destacado en los entrenamientos de este lunes: el jugador marroquí Ismael Saibari entrenó con un vendaje en su muñeca izquierda".

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