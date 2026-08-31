Serge Gnabry regresó a los entrenamientos grupales con el Bayern Múnich bajo la dirección de Vincent Kompany, tras un largo periodo de ausencia que se prolongó durante cerca de 19 semanas por una lesión en el aductor del muslo derecho.

Gnabry había sufrido la lesión durante el último entrenamiento previo al duelo ante el Stuttgart en la Bundesliga el 18 de abril, y luego pasó casi todo el periodo de recuperación en la sede del club.

Después de haberse perdido el inicio de la Bundesliga (2026-2027) ante el Stuttgart, donde el Bayern ganó 5-1 el viernes, el extremo alemán participó en la sesión de entrenamiento completa este lunes, según confirmó el diario alemán Bild.

Gnabry se mostró en buen estado anímico, ya que disputó los entrenamientos con vitalidad, participó en los duelos individuales y se le vio activo en los desplazamientos y el remate.

No obstante, es poco probable que participe en el próximo partido del Bayern en la Copa de Alemania ante el Osnabrück, previsto para la noche del miércoles.