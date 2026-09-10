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La estrella del Bayern de Múnich Michael Olise discrepa con Thierry Henry y apoya a Harry Kane para el Balón de Oro
El vestuario, unido detrás de Kane
Kane se ha consolidado como uno de los principales candidatos al Balón de Oro 2026, y sus compañeros de club se han volcado con él. El Bayern de Múnich publicó un vídeo en Instagram en el que sus candidatos preseleccionados respaldaban al capitán de Inglaterra.
Olise, que también opta al premio junto a Dayot Upamecano, no dudó cuando le preguntaron por qué Kane debería llevarse el trofeo y respondió simplemente: «Porque fue el mejor jugador de la temporada pasada».
Kane firmó unos números asombrosos a lo largo de la campaña, con 61 goles en todas las competiciones, incluidos 36 en la Bundesliga, y marcó un hat-trick memorable en la final de la DFB-Pokal para apuntalar su candidatura al máximo galardón individual.
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Un delantero centro recibe elogios por su actitud desinteresada
Luis Díaz se mostró igual de entusiasmado al valorar las virtudes de Kane, y destacó que su influencia va mucho más allá de su capacidad de definición. «Lo hace todo. [Él] ataca, defiende, [asiste]», dijo Díaz. «Fue uno de los máximos goleadores de todo el mundo la temporada pasada. Por eso creo que lo merece. Al 100 %. Siempre quiere más, se niega a conformarse y te ayuda como compañero a crecer».
Joshua Kimmich se sumó a esas palabras: «Aparte de los goles, es increíblemente importante para el equipo. Lo más importante es que el equipo gane, y él siempre quiere ayudar con goles. Si ya vamos ganando 3-0 y él no está marcando, eso no es motivo para que esté descontento».
Opiniones divergentes en la carrera por la gloria
Sin embargo, el respaldo unánime a Kane en Múnich contrasta claramente con el intenso debate en el fútbol europeo. Henry sostuvo recientemente que Mbappé merece el primer puesto, al tiempo que sugirió que Olise, de hecho, rindió mejor que Kane en el ámbito doméstico. «Creo que este año es un poco más complicado... Harry Kane, no soy yo, pero el mejor jugador en Alemania el año pasado fue Michael Olise»,
dijo Henry. Con candidatos como Rodri y Lamine Yamal sumando también un fuerte respaldo, el desenlace final sigue abierto a una intensa evaluación subjetiva.
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¿Qué les espera ahora a los aspirantes al premio?
Kane tratará de mantener su espectacular estado de forma sobre el terreno de juego antes de descubrir su destino en el escenario mundial. La lista de 30 nominados culminará con la entrega del codiciado trofeo en una gala repleta de estrellas en Londres el 26 de octubre. El mundo del fútbol sabrá por fin muy pronto si Kane o Mbappé conquista oficialmente el Balón de Oro.
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