Según AS, Musiala se desplomó apenas cuatro minutos después de salir desde el banquillo en un amistoso entre el Bayern de Múnich y el Heidenheim el martes. El centrocampista entró al partido en el minuto 61, pero cayó al suelo sin balón poco después, lo que provocó que el equipo médico saliera corriendo al terreno de juego.

Musiala finalmente logró abandonar el campo por su propio pie, aunque parecía aturdido. Este alarmante episodio se produjo pese a que el jugador había superado los exámenes médicos antes del partido. El entrenador Vincent Kompany dio minutos a Musiala porque esas pruebas no revelaron ningún problema médico importante, y las temperaturas eran notablemente más suaves que durante su episodio anterior.