Kane ha vuelto a demostrar que es el mejor goleador del fútbol mundial, y está previsto que el delantero del Bayern reciba la Bota de Oro europea el 19 de agosto. La ceremonia, que reconoce al máximo goleador de liga del continente, llega después de una campaña 2025-26 en la que el internacional inglés vio portería con una frecuencia implacable.

Las estadísticas que respaldan el triunfo de Kane son impresionantes, ya que terminó la temporada de la Bundesliga con 36 goles en su haber. Esa cifra se tradujo en 72 puntos en la clasificación de la Bota de Oro, lo que le permitió acabar con comodidad por delante de Erling Haaland, del Manchester City, y de Kylian Mbappe, del Real Madrid, que ganó este premio en la temporada 2024-25. Esta victoria marca la segunda vez que el exjugador del Tottenham conquista el trofeo, después de su primer éxito en la temporada 2023-24. Kane estableció un récord con 61 goles para el Bayern en todas las competiciones de clubes en la temporada 2025-26.