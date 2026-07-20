La estrella del Bayern de Múnich confirma su nuevo contrato tras meses de negociaciones

Tras meses de intensas negociaciones que a punto estuvieron de estancarse, el Bayern ha llegado a un acuerdo para renovar el contrato del internacional austriaco Konrad Laimer. El polivalente jugador de 29 años se compromete con el Allianz Arena por las próximas tres temporadas, poniendo fin a una compleja saga administrativa.

Su actuación en el Mundial, donde jugó todos los minutos con Austria antes de caer en dieciseisavos ante la futura campeona, España, reforzó su valor ante el cuerpo técnico. Para cerrar el acuerdo fue necesario ajustar la rígida estructura salarial del club.

Al respecto, el jugador afirmó: «Para mí es muy especial saltar al campo con la camiseta del FC Bayern. Desde el primer día he sido feliz en Múnich y disfruto jugando con este equipo. Puedo ayudar en varias posiciones y daré todo por el club en cada segundo».



