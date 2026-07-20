AFP
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La estrella del Bayern de Múnich confirma su nuevo contrato tras meses de negociaciones
El enfrentamiento llega a su fin tras el acuerdo del Bayern con Laimer
Tras meses de intensas negociaciones que a punto estuvieron de estancarse, el Bayern ha llegado a un acuerdo para renovar el contrato del internacional austriaco Konrad Laimer. El polivalente jugador de 29 años se compromete con el Allianz Arena por las próximas tres temporadas, poniendo fin a una compleja saga administrativa.
Su actuación en el Mundial, donde jugó todos los minutos con Austria antes de caer en dieciseisavos ante la futura campeona, España, reforzó su valor ante el cuerpo técnico. Para cerrar el acuerdo fue necesario ajustar la rígida estructura salarial del club.
Al respecto, el jugador afirmó: «Para mí es muy especial saltar al campo con la camiseta del FC Bayern. Desde el primer día he sido feliz en Múnich y disfruto jugando con este equipo. Puedo ayudar en varias posiciones y daré todo por el club en cada segundo».
«No es Maradona»: Hoeness nos muestra la cruda realidad financiera.
En mayo, la tensión en las negociaciones quedó clara cuando el presidente honorario del Bayern, Uli Hoeness, habló del punto muerto. En una entrevista con DAZN, Hoeness, conocido por su franqueza, fue directo sobre las expectativas salariales de Laimer y marcó el tono de las últimas rondas de negociación.
«Aprecio a Konny, y trabaja increíblemente duro, pero no es Diego Maradona», había declarado sin rodeos Hoeness en mayo. «Los jugadores como él deben entender que hay límites salariales claros, independientemente del estatus de estrella que se les atribuya dentro de la plantilla». Y, sin dejar lugar a dudas sobre la jerarquía salarial del club, añadió: «Es un jugador importante para nosotros, pero desde luego no es Harry Kane».
Un compromiso pragmático para un vehículo de trabajo imprescindible.
A pesar de la guerra de palabras pública, la renovación refleja un compromiso pragmático que satisface a ambas partes. Si bien el entorno de Laimer tuvo que rebajar sus expectativas económicas para ajustarse a los límites estructurales del club, el Bayern reconoció que perder al centrocampista nacido en Salzburgo en una operación a precio reducido dejaría un enorme vacío táctico en cuanto a la profundidad de la plantilla.
El director deportivo, Christoph Freund, lo resumió así: «Valoramos su versatilidad, pasión y regularidad. Demuestra sus cualidades de forma constante, temporada tras temporada, partido tras partido. Es un ejemplo porque nunca se rinde, evoluciona y es clave en el vestuario».
- Getty Images Sport
Eberl elogia la fiabilidad de Laimer
Desde su llegada a Múnich para la temporada 2023-24, Laimer se ha consolidado como un recurso táctico clave: ha jugado 136 partidos oficiales y ha ayudado al club a ganar dos Bundesligas, una DFB-Pokal y una DFL Supercup. Su capacidad para alternar con facilidad entre el lateral derecho y el centro del campo defensivo ofrece al entrenador una cobertura de primer nivel para una campaña que se prevé exigente en todas las competiciones.
Max Eberl, directivo deportivo del Bayern, celebró la noticia: «Estamos encantados de que Konny siga en el FC Bayern. Es un ejemplo de fiabilidad y, con sus habilidades y carácter, inspira al equipo cada día».
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