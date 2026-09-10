La estrella del Barcelona Rodri se disculpa públicamente con el Valencia tras un comentario despectivo sobre su «debilidad», captado por las cámaras durante la goleada por 5-0

La polémica estalló durante la contundente goleada por 5-0 del Barcelona al Valencia en Mestalla el pasado fin de semana, un resultado que agravó aún más la miseria de un Valencia que actualmente es colista de la tabla de La Liga. Aunque la acción sobre el césped fue de un solo lado, el verdadero drama se desarrolló en el banquillo visitante. La cadena Movistar utilizó imágenes en alta definición para captar una conversación privada entre Rodri, Pau Cubarsi y Raphinha.

Según las informaciones, se vio a Rodri diciéndoles a sus compañeros: «Son muy débiles (Valencia). No han pasado de la línea de medio campo». Posteriormente, las imágenes se emitieron con una voz en off detallando la conversación, lo que provocó una reacción inmediata entre la afición del Valencia, que consideró que los comentarios eran una falta de respeto dada su situación actual.



