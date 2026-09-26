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La estrella del Barcelona Rodri defiende al Manchester City por los 115 cargos financieros de la Premier League
Apoyando a sus ex empleadores
Rodri ha mostrado su apoyo a su antiguo club en plena batalla legal con la Premier League. Informes recientes sugieren que se espera que el club inglés sea declarado culpable de la gran mayoría de sus 115 cargos financieros.
A pesar de estas afirmaciones, el internacional español mantiene una fe total en la cúpula del Etihad Stadium. El City no ha desmentido oficialmente las últimas informaciones, mientras que la Premier League se ha negado a comentar el proceso confidencial. Rodri pasó siete años de enorme éxito en Mánchester antes de fichar por el Barcelona este verano. Los cargos se refieren a un periodo anterior a la llegada a Inglaterra en 2019 del ganador del Balón de Oro de 2024.
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Mirándoles a los ojos
Rodri compareció ante los medios el viernes y respaldó con firmeza a los dirigentes del City. Reveló que los ejecutivos del club siempre habían sido completamente transparentes con la plantilla respecto a las acusaciones en curso.
«Siempre nos transmitieron la confianza que tenían en su inocencia y, cuando miras a alguien a los ojos y te dice eso», explicó Rodri, en declaraciones recogidas por ESPN. «Siempre estuvimos tranquilos, nunca vimos al equipo nervioso por este tipo de cosas».
El centrocampista también recordó una situación similar en 2020, cuando la UEFA sancionó inicialmente al City sin competir en Europa antes de que un recurso revocara el veredicto.
«Creo en la inocencia del club», añadió. «Conozco bien al club. Entonces nos dijeron que estuviéramos tranquilos y que todo se había hecho correctamente».
Defender el éxito del Manchester City
Las informaciones recientes han arrojado una sombra sobre la inédita era de dominio del Manchester City. Sin embargo, Rodri insiste en que cualquier controversia extradeportiva no puede borrar el enorme esfuerzo realizado por Pep Guardiola y sus jugadores.
«Cuando vives el día a día en ese club, con toda la gente que ha trabajado duro todos estos años para tener el éxito que tuvimos, con Pep [Guardiola], los propietarios, todos los que trabajaron en ello. No nos lo pueden quitar», afirmó Rodri.
«Es algo que no se paga con dinero, es esfuerzo, compañerismo, estar hombro con hombro. Tuvimos mucho éxito, aquí en Wembley, y puedo deciros que todo fue merecido».
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Centrando la atención en el duelo de Wembley
Por ahora, la Premier League continuará con su proceso legal confidencial sobre el caso financiero del City. El desenlace final acabará revelando qué consecuencias, si es que hay alguna, afrontará el club. Mientras tanto, Rodri debe dejar a un lado su lealtad a su club y centrarse en sus compromisos internacionales. Está previsto que el centrocampista sea el capitán de España cuando se mida a Inglaterra en Wembley en la Liga de Naciones de la UEFA el sábado.
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