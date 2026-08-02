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La estrella del Barcelona rechaza repetir el tatuaje de Cucurella y esquiva las preguntas sobre Álvarez y Torres

FEATURES
Primera División
Barcelona
España
Real Madrid
Atlético Madrid
F. Torres
M. Cucurella
Julián Álvarez
Joan García
España

Joan García, guardameta del Barcelona, afirmó que nunca ha disputado partidos del Mundial 2026 con la selección de España, pero que los suplentes son héroes exactamente igual que los titulares. 

García añadió en una entrevista con el diario Sport: "Creo que a veces sufres más desde el banquillo que quien está dentro del campo, y sientes que participas en la misma medida y que eres un héroe como todos".

Y continuó: "¿La afición del Barcelona podría pedirte que te tatúes a Flick en caso de ganar la Champions League, como hizo Cucurella con De la Fuente? Sí, lo sé. Pero no, debo decir que no tengo planeado hacer eso por ahora".

García recalcó: "No tengo tatuajes ni pienso hacérmelos. Si conseguimos el título de la Liga de Campeones de Europa, habrá que pensar en otra cosa".

Y señaló: "¿Os sorprendió en la concentración de la selección la noticia del traspaso de Cucurella al Real Madrid? No, porque al final cada uno decide lo que es mejor para él y para su futuro. Sinceramente, creo que es un buen paso para él. Cuando ocurrió, recibió algunas bromas, pero al final nos alegramos por él".

  • Julian AlvarezGetty Images

    Álvarez es un jugador espectacular y de una gran calidad

    Sobre Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, comentó: «Creo que es un jugador muy bueno. Cualquiera que ame el fútbol y lo siga se dará cuenta de inmediato de que es un jugador increíble y con una gran calidad».

    Y señaló: «Pero no es mi tarea valorar estas cosas. Personalmente, confío mucho en la dirección deportiva del club, así como en el entrenador, y sé que hablan mucho entre ellos, y estoy convencido de que armarán la mejor plantilla posible para competir por todo».

    Y añadió: «¿Que si yo pagaría 150 millones de euros por Álvarez? Por suerte, esa no es una decisión que me corresponda, y no tengo que plantearme la pregunta ni responderla».

    Sobre Ferran Torres, aclaró: «La única persona que sabe exactamente lo que pasa por su cabeza es el propio jugador, y creo que lo que hay que hacer es respetarlo. Estamos muy contentos de tenerlo con nosotros y deseamos que siga con nosotros la próxima temporada».

    • Anuncios
  • Joan-Garcia(C)GettyImages

    La obsesión por conquistar la Champions League

    Sobre el techo de aspiraciones para la próxima temporada, comentó: «Creo que está claro, debemos seguir en la misma línea en la que estamos, y volver a ganar LaLiga, y competir también por la Copa y la Supercopa, que son títulos importantes para nosotros, y por supuesto la Liga de Campeones».

    Y subrayó: «Creo que debemos poner el título de la Liga de Campeones como objetivo principal, y tenemos que trabajar para conseguirlo. Nos exigiremos al máximo para intentar ganarlo, sin que el asunto se convierta en una obsesión».

    Y concluyó: «La obsesión siempre es algo negativo. Lo que debemos hacer es disputar el torneo con ilusión y confianza, siendo conscientes de que es la competición que más te exige por encima de cualquier otra cosa. Nada más».

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