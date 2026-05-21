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La estrella del Barcelona Raphinha revela que recibió ofertas de «un equipo azul y un equipo rojo» de Londres antes de fichar por La Liga

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Raphinha, extremo del Barcelona, admitió que rechazó ofertas millonarias del Chelsea y el Arsenal para fichar por el Barça en 2022. En una reciente entrevista, el brasileño calificó esa decisión como la mejor de su carrera.

  • Ignorando a los pesos pesados de Londres

    Raphinha confirmó que su fichaje por el Barcelona no fue fácil y que varios clubes londinenses intentaron retenerlo en la Premier League. En verano de 2022, el exjugador del Leeds protagonizó un sonado tira y afloja con algunos de los equipos más importantes del fútbol inglés.

    En declaraciones a TNT Sports Brasil, el jugador de 27 años recordó la intensa especulación sobre su futuro antes de elegir al gigante catalán: «Tenía ofertas de un equipo azul y también de un equipo rojo de Londres, pero la mejor decisión de mi carrera fue fichar por el Barcelona», dijo, en probable alusión al interés del Chelsea y el Arsenal.

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    La decisión dio sus frutos

    A pesar de los atractivos económicos de la élite de la Premier League, Raphinha optó por seguir los pasos de brasileños legendarios como Ronaldinho y Neymar en el Barça. Desde su llegada, el extremo se ha convertido en una pieza clave del equipo y ha contribuido a una etapa de éxitos nacionales.

    En Cataluña ha superado retos como la competencia por un puesto y los rumores de traspaso, y mantiene su compromiso con el club.

  • Admirando a un genio de nuestros días

    Más allá de sus anteriores fichajes, la estrella del Barcelona fue preguntada por el jugador actual con el que más le gustaría compartir campo y mencionó al emblemático delantero del Bayern de Múnich, Harry Kane. Raphinha no ocultó su admiración por el capitán de Inglaterra y afirmó: «Tiene un gran sentido de la colocación: juega bien y marca goles. Para mí está entre los mejores; casi es un genio, aunque los genios son escasos».

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    Al Barça le espera un verano ajetreado

    Raphinha podría recibir a varios nuevos compañeros en el Camp Nou este verano. El Barcelona busca delanteros para sustituir a Robert Lewandowski, quien se irá al terminar su contrato, y el director deportivo, Deco, lo llama una «tarea casi imposible». Los candidatos principales son João Pedro, del Chelsea, y Julián Álvarez, del Atlético de Madrid.