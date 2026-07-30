Alejandro Baldé, estrella del Barcelona, aseguró que su equipo catalán no teme a su rival tradicional, el Real Madrid, tras sus fichajes veraniegos y el regreso del entrenador José Mourinho.

Baldé afirmó en unas declaraciones publicadas por el diario Sport: "El Real Madrid es el Real Madrid, uno de los mejores equipos del mundo, pero tenemos que centrarnos en nosotros mismos. Si hacemos las cosas de la manera correcta, podemos lograr grandes cosas".

Y añadió: "No tenemos miedo del Real Madrid. El fútbol se juega entre 11 jugadores contra 11. Cuando estamos dentro del campo, los nombres no importan".

Recalcó: "La Liga española es larga, y a ellos los enfrentamos en solo dos partidos. El destino de la Liga depende de nosotros".

Sobre sus objetivos personales para la próxima temporada, Baldé comentó: "Mi primer objetivo, como cada año, es seguir evolucionando y aprendiendo. Todavía soy un jugador joven, tengo solo 22 años, y tengo mucho margen de mejora".

En cuanto al plano colectivo, explicó: "Hemos logrado dos temporadas magníficas con Hansi Flick y, a nivel nacional, hemos ganado casi todo durante los dos últimos años. Queremos más, y deseamos seguir por el mismo camino. Tenemos que seguir soñando y luchar por todos los títulos".