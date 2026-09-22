Yamal ha disfrutado de un inicio fulgurante de la presente campaña, con siete goles en solo siete apariciones en La Liga esta temporada. Con actuaciones de ese nivel llega una intensa atención global. El internacional español está constantemente en los titulares, lo que le obliga a lidiar con una incesante ola de escrutinio mediático, rumores diarios y controversias innecesarias.

Sin embargo, la joya blaugrana se lo está tomando con naturalidad. Con el tiempo, Yamal admitió que ha desarrollado un enfoque maduro ante ese intenso foco, aprendiendo a aislarse del ruido externo y a centrarse por completo en su fútbol.