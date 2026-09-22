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La estrella del Barcelona Lamine Yamal responde a los rumores «falsos» mientras el adolescente se sincera sobre cómo maneja la vida bajo los focos
Lidiar con el foco mediático mundial
Yamal ha disfrutado de un inicio fulgurante de la presente campaña, con siete goles en solo siete apariciones en La Liga esta temporada. Con actuaciones de ese nivel llega una intensa atención global. El internacional español está constantemente en los titulares, lo que le obliga a lidiar con una incesante ola de escrutinio mediático, rumores diarios y controversias innecesarias.
Sin embargo, la joya blaugrana se lo está tomando con naturalidad. Con el tiempo, Yamal admitió que ha desarrollado un enfoque maduro ante ese intenso foco, aprendiendo a aislarse del ruido externo y a centrarse por completo en su fútbol.
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Quitándose de encima los rumores inventados por los medios
En declaraciones a L'Equipe, el adolescente se sinceró sobre su relación cambiante con la prensa. Admitió que el flujo constante de informaciones falsas solía frustrarle mucho en las primeras etapas de su carrera.
«Cuando era más joven, no lo entendía», explicó Yamal. «No lo entendía porque la mayoría de las polémicas o rumores que circulan sobre mí son falsos. ¡Siempre ha sido así conmigo! Solía decirme: “Pero yo no hice eso, ¿por qué dicen eso?”».
Tranquilizando a su madre
A medida que ha crecido su perfil, Yamal se ha dado cuenta rápidamente de que solo su nombre genera un enorme interés comercial. Entiende que ciertos sectores de los medios están dispuestos a fabricar historias simplemente para capitalizar su inmensa popularidad en todo el mundo.
«Me di cuenta de que al final, lo que vende de mí, incluso cuando no hago nada, es inventar cosas para poder hablar de ellas», señaló. «Así que ahora me lo tomo así: “Bueno, no sabía que había hecho eso, pero oye, ¡no pasa nada!”. Siempre me aseguro de que mi madre esté tranquila, de que sepa que no lo hice, que es falso. Y si es así, no me molesta».
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Preparándose para los compromisos internacionales
Yamal se centrará ahora en sus compromisos internacionales con España, después de haber sido incluido en la convocatoria de Luis de la Fuente para el próximo parón internacional. España tiene previsto enfrentarse a Inglaterra el 26 de septiembre, antes de dos partidos contra Croacia (29 de septiembre y 6 de octubre) y de un encuentro ante la República Checa el 3 de octubre.
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