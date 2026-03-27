La estrella del Barcelona, Fermín López, se muestra satisfecho por haber rechazado la oferta del Chelsea y hace una audaz declaración sobre su futuro en medio de los rumores que lo vinculan con el Manchester United

En declaraciones a Tot Costa en Catalunya Radio, el centrocampista reflexionó sobre los intensos rumores que marcaron su verano. «Fue un poco complicado; sentí mucha presión, pero nunca vacilé. No podía decir nada», admitió López al referirse a los rumores sobre el Chelsea.

A pesar de que, según se informa, el Manchester United está ahora siguiendo de cerca su evolución, la lealtad de Fermín sigue siendo firme. «El Barça me renovó el contrato y estoy muy agradecido. Por lo que a mí respecta, me quedaría aquí para siempre», afirmó, poniendo fin de manera efectiva a los rumores sobre una posible salida.