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Yosua Arya

Traducido por

La estrella del Barcelona Andreas Christensen alcanza un hito enorme tras la contundente victoria sobre el Rayo Vallecano

A. Christensen
Barcelona
Barcelona vs Rayo Vallecano
Primera División

El defensa del Barcelona Andreas Christensen celebró su partido número 100 con el club durante una contundente victoria por 5-2 sobre el Rayo Vallecano. El jugador de 30 años habló sobre cómo superó los contratiempos por lesión e insistió en que el Barcelona tiene la calidad necesaria para luchar por la gloria de la Liga de Campeones esta temporada.

  • Christensen alcanza los 100 partidos con el Barcelona

    Christensen alcanzó un hito importante en su carrera al disputar su partido número 100 con el Barcelona durante una victoria por 5-2 ante el Rayo Vallecano. El defensa danés de 30 años completó el encuentro entero antes de recibir una camiseta conmemorativa de sus compañeros al final del partido para celebrar su centenario. La ocasión tuvo un significado emocional especial para Christensen, que celebró el logro con su hijo observando desde la grada.

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    La defensora danesa reflexiona sobre un viaje emocional

    Admitió que alcanzar los 100 partidos significaba mucho tanto para él como para su familia, después de superar momentos difíciles en Cataluña. Hablando tras el pitido final, Christensen expresó su gratitud por alcanzar este hito.

    «Estoy muy feliz. Esto significa mucho para mí», reveló Christensen, en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo. «Llegar a este momento me ha llevado tiempo, pero tiene un gran significado para mí y para mi familia.

    «Nos sentimos bienvenidos desde el primer día, nos encanta estar aquí y afrontamos con ilusión lo que está por venir. En este momento, esto significa mucho para nosotros y estamos muy felices.

    «Empecé muy bien las dos primeras temporadas, pero las lesiones afectaron a las dos siguientes. Para mí, se trataba de volver a encontrar la diversión en el juego, disfrutar de los partidos y afrontar cada encuentro de manera individual».

  • Christensen apunta a ganar la Champions League

    De cara al futuro, la internacional danesa se mostró muy confiada en la capacidad del Barcelona para ganar la Champions League y afirmó: «Somos capaces de lograrlo. Lo hemos demostrado en las dos últimas temporadas.

    »Lo he vivido desde ambas perspectivas, tanto fuera del campo como jugando, y percibo que el ambiente dentro y alrededor del equipo refleja una convicción compartida de que tenemos el nivel necesario para ganarlo todo. Ese es nuestro objetivo esta temporada: ir partido a partido y trofeo a trofeo, paso a paso»

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    El defensa pone la mira en el choque contra el Valencia

    Christensen ha recuperado su sitio en el equipo al inicio de la nueva temporada y ha disputado los 90 minutos completos en dos de los tres primeros partidos del Barcelona. Ahora, el central espera mantener su puesto en el once inicial mientras el conjunto azulgrana se prepara para medirse al Valencia en su próximo encuentro de Liga.

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