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La estrella del Atlético de Madrid Julián Alvarez rompe con su agente de toda la vida tras su fallido traspaso al Barcelona
Un delantero rompe su relación con su representante
Un informe de TyC Sports ha confirmado que el delantero argentino ha puesto fin oficialmente a su relación con Hidalgo tras su frustrado fichaje por el Camp Nou en el mercado de verano. Este paso decisivo pone fin a una relación profesional de casi una década, desde sus años de formación en River Plate hasta su etapa en el Manchester City. Separarse de su representante supone un claro intento del delantero de rebajar la tensión interna y reafirmar su compromiso con el Atlético de Madrid.
Los comentarios públicos desatan la furia en la directiva
La saga cobró fuerza después de que el delantero expresara abiertamente su intención de marcharse tras la victoria de Argentina ante Austria en el Mundial de 2026: "Lo mejor para todos es un traspaso".
Los dirigentes del Atlético adoptaron una postura de tolerancia cero ante esos comentarios y rechazaron todos los acercamientos del Barcelona. Aunque, según se informa, el conjunto catalán ofreció 100 millones de euros, el Atlético se mantuvo firme y exigió el pago íntegro de su cláusula de rescisión de 500 millones de euros, cerrando la puerta a cualquier negociación.
La jerarquía señala al entorno
La postura del club quedó subrayada por el consejero delegado Miguel Ángel Gil Marín, que culpó abiertamente al entorno del delantero durante una entrevista con Movistaren agosto, al afirmar: "Ha habido personas responsables de engañarle y confundirle".
Los miembros del consejo mantuvieron que la presión para una salida estuvo impulsada por la representación externa, más que por el propio jugador. Ese culebrón tensionó visiblemente su relación con la afición mientras seguía en la capital de España.
- Getty Images Sport
La búsqueda de la forma con Simeone
El Atlético regresa a la competición doméstica este sábado con un viaje para enfrentarse al Alavés en La Liga. Alvarez, que se perdió entrenamientos al inicio de la campaña debido a una enfermedad, ha disputado cuatro partidos a las órdenes de Diego Simeone sin marcar ni dar ninguna asistencia en 85 minutos en liga. El delantero está ahora centrado en asegurarse minutos con regularidad y recuperar su mejor forma para el club.
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