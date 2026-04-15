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Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

La estrella del Atlético de Madrid elogia la «calidad» de Lamine Yamal en un elegante mensaje tras la victoria en la Liga de Campeones sobre el Barcelona

M. Ruggeri
L. Yamal
Barcelona
Atlético Madrid vs Barcelona
Atlético Madrid
Liga de Campeones

Aunque Lamine Yamal se quedó sin Liga de Campeones, el joven del Barcelona sigue deslumbrando. Pese a la clasificación del Atlético a semifinales, desde el rival llovieron elogios para el jugador de 18 años, como los de Matteo Ruggeri.

  • Ruggeri rinde homenaje a la joven promesa del Barcelona

    El lateral izquierdo del Madrid, Ruggeri, tuvo la difícil tarea de marcar a Yamal en el partido de vuelta de cuartos de la Liga de Campeones. Aunque el Atlético avanzó, el defensa italiano reconoció el gran desafío que fue el internacional español en el Metropolitano.

    Tras el encuentro, declaró a Sky Italia: «Felicidades a él por su calidad. Sabíamos lo bueno que es. Todo el equipo trabajó para frenarlo y eso nos permitió presionar y marcar. Le deseo lo mejor en su carrera».


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  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Yamal sigue batiendo récords en la Liga de Campeones

    A pesar de la derrota, Yamal hizo historia al abrir el marcador en la victoria 2-1 del Barcelona. Ese tanto fue su undécimo gol en la Liga de Campeones, nuevo récord para un jugador menor de 19 años.

    Aun así, su tanto no bastó para remontar la eliminatoria. El Barça, frente a un Atlético resistente, cayó 3-2 en el global, y los de Diego Simeone alcanzaron su primera semifinal desde 2017.

  • Las cicatrices de la batalla y la disciplina táctica

    La intensidad del derbi español se reflejó en Ruggeri, que terminó con seis puntos en el rostro tras chocar con Gavi. El defensa destacó que el Atlético tuvo que darlo todo para vencer a un Barcelona que, para él, sigue siendo uno de los mejores de Europa.

    «El Barcelona juega muy bien, pero hemos defendido bien y hemos salido al ataque», explicó Ruggeri. «Lo dimos todo, luchamos hasta el último minuto y estamos orgullosos de haberle ganado a un equipo tan fuerte».

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Objetivos para las semifinales y aspiraciones de título

    Tras la eliminación del Barcelona, el Madrid aspira a una final europea y aguarda al ganador del Arsenal-Sporting de Lisboa. Es un regreso clave a la recta final del torneo para el equipo que, bajo Simeone, ya ha disputado dos finales.

    Sin embargo, los rojiblancos no tienen tiempo para descansar, pues buscan pasar del éxito europeo a la gloria nacional. El Atlético se enfrentará a la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey este sábado.

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