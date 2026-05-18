La estrella del Aston Villa revela el apodo del príncipe Guillermo y describe la intimidante experiencia de conocerlo

Konsa ha revelado el halagador apodo que le puso el príncipe Guillermo. El futuro rey, seguidor del Villa desde siempre, es ya una presencia habitual en el entorno del equipo y admira el juego sereno del defensa central.

En declaraciones a The Telegraph sobre su relación con el miembro de la realeza, Konsa admitió que, aunque no está del todo seguro del alcance de los conocimientos tácticos del príncipe, estaba encantado con el sello de aprobación real. «Desde que llegué, me ha mostrado un apoyo increíble, entrando en el vestuario y mostrándonos el máximo respeto», dijo Konsa. «No sé mucho sobre sus conocimientos futbolísticos, pero una vez me llamó "Rolls-Royce". Me lo quedo. Se me quedó grabado en la cabeza y me gusta».