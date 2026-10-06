La estrella del Arsenal Riccardo Calafiori revela una «emoción inexplicable» tras marcar su primer gol con Italia en la victoria ante Turquía

Calafiori cree que su primer gol internacional fue cosa del destino después de ver puerta con Italia en el Stadio Renato Dall'Ara. El jugador del Arsenal, que anteriormente brilló en el Bolonia antes de su salto a la Premier League, sintió una profunda conexión con el escenario de su momento de consagración. Hablando con los medios tras el pitido final, el defensa admitió que la noche tenía una carga de significado que percibió mucho antes de que comenzara el partido.

"Hay algo escrito para mí en esta ciudad y en este estadio, donde también debuté y marqué mi primer gol. Fue una emoción difícil de explicar", declaró Calafiori a Sky Sport Italia.

El defensa señaló que el ambiente en Bolonia puso el marco perfecto a su 17.ª aparición como internacional absoluto, reforzando aún más su vínculo con los aficionados locales que una vez corearon su nombre cada semana durante su etapa en la Serie A. "Le debo mucho a este club y a estos aficionados, quería devolvérselo. Hacía mucho tiempo que no sentía un partido así en el estómago, al final salió bien, pero estaba realmente emocionado", añadió.