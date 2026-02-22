Getty Images Sport
Traducido por
La estrella del Arsenal Gabriel se burla sin piedad del Tottenham con una publicación salvaje en las redes sociales tras la victoria en el derbi del norte de Londres
El Arsenal vuelve a distanciarse en la cima de la Premier League
El Arsenal dominó a su rival local de principio a fin en el Tottenham Hotspur Stadium, con 20 tiros frente a los seis del equipo local, repitiendo así su victoria por 4-1 en el Emirates en noviembre. El resultado final permitió a los Gunners restablecer su ventaja de cinco puntos sobre el Manchester City en la cima de la Premier League, aunque con un partido más jugado, y recuperar la confianza en el equipo de Mikel Arteta tras el empate a mitad de semana con el colista, el Wolves.
Gabriel echa sal en las heridas del Tottenham.
El Arsenal también condenó al Tottenham a su duodécima derrota en 27 partidos de la Premier League esta temporada, con el equipo de Tudor situándose a solo cuatro puntos por encima de la zona de descenso. Gabriel no pudo resistirse a echar sal en la herida de los jugadores, el cuerpo técnico y los aficionados del Spurs al publicar en las redes sociales después del partido.
El defensa brasileño publicó una imagen de sí mismo en el autobús del Arsenal sosteniendo una carta de cuatro de corazones con el premio al mejor jugador del partido delante de él, junto con una bebida Rio y un paquete de M&M's.
Jugador del Arsenal en el centro de la polémica
La publicación de Gabriel probablemente enfurecerá a los seguidores del Tottenham, dada su participación en los dos momentos más polémicos del partido. Algunos aficionados consideraron que el jugador del Arsenal tuvo suerte de evitar una tarjeta roja por una entrada como último hombre sobre Kolo Muani en la primera parte, y fue acusado de simulación al comienzo de la segunda. Con el marcador 2-1, Kolo Muani pensó que había empatado con un remate a bocajarro, pero el árbitro señaló una falta en la jugada previa. Se consideró que el francés había empujado a Gabriel por la espalda, aunque las repeticiones mostraron que el contacto fue mínimo.
- AFP
La lucha por el cuádruple de los Gunners continúa
Arteta preparará ahora a su equipo, el Arsenal, para otro derbi londinense contra el Chelsea el próximo domingo, tres días antes de visitar Brighton. A continuación, los Gunners centrarán su atención en el partido de quinta ronda de la FA Cup contra el Mansfield Town, de la League One, mientras siguen persiguiendo un cuádruple sin precedentes.
Anuncios