La estrella del Arsenal anuncia su sorprendente retirada del fútbol internacional

Norgaard se dirigió a los aficionados a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde admitió que la decisión había sido emocionalmente complicada.

Escribió: «He decidido retirarme de la selección nacional. Ha sido muy difícil, porque adoro reunirme con mis compañeros y el cuerpo técnico en Marienlyst, y nada supera jugar con la camiseta roja y blanca en un Parken lleno.

Al mismo tiempo, he sentido mucha confianza por parte de Brian Riemer, y un momento destacado para mí fue la victoria sobre Portugal en 2025, precisamente en una de esas noches mágicas en el Parken; allí asumí el papel de líder en el centro del campo, donde me encanta jugar».











