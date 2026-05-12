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La estrella del Arsenal anuncia su sorprendente retirada del fútbol internacional
El centrocampista danés pone fin a su carrera internacional
Norgaard jugó 41 partidos con Dinamarca. Quedarse fuera del Mundial le llevó a retirarse de la selección, pues deseaba despedirse en esa cita. Su último encuentro fue en marzo, derrota ante la República Checa en Praga. Tras ese encuentro, el ex capitán del Brentford afirmó necesitar tiempo para evaluar su futuro antes de decidir retirarse y dejar paso a una nueva generación dirigida por el entrenador Brian Riemer.
Norgaard explica que fue una decisión emocional
Norgaard se dirigió a los aficionados a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde admitió que la decisión había sido emocionalmente complicada.
Escribió: «He decidido retirarme de la selección nacional. Ha sido muy difícil, porque adoro reunirme con mis compañeros y el cuerpo técnico en Marienlyst, y nada supera jugar con la camiseta roja y blanca en un Parken lleno.
Al mismo tiempo, he sentido mucha confianza por parte de Brian Riemer, y un momento destacado para mí fue la victoria sobre Portugal en 2025, precisamente en una de esas noches mágicas en el Parken; allí asumí el papel de líder en el centro del campo, donde me encanta jugar».
Las prioridades familiares y la próxima generación de Dinamarca
A pesar de su vínculo con la selección, Norgaard afirmó que consideraciones prácticas determinaron su decisión. Añadió: «Por otro lado, ha sido fácil, pues quiero pasar más tiempo con mi familia y, tras no clasificar al Mundial, parece lógico dejar paso a los jóvenes talentos que abundan en Dinamarca.
«Ahora se ha acabado. Estoy deseando seguir apoyando al equipo como aficionado, pero ya no como parte de la plantilla. Gracias a los jugadores, al cuerpo técnico y a los aficionados por ayudar a hacer realidad el sueño de un niño».
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Total dedicación a los objetivos del Arsenal
Tras dejar la selección, Norgaard se centrará en el Arsenal. El centrocampista, integrante de la plantilla de Mikel Arteta, busca títulos esta temporada. Sus minutos en la Premier son pocos, pero es pieza fiable en la Liga de Campeones, donde el equipo se prepara para la final contra el París Saint-Germain.