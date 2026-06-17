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Pisa SC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Moataz Elgammal

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La estrella del AC Milan, Luka Modric, volverá «sin duda» al Real Madrid, afirma el icono croata Davor Suker

Real Madrid
L. Modric
D. Suker
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La leyenda croata Davor Suker afirma que el centrocampista del AC Milan, Luka Modric, volverá al Real Madrid tras dejar Italia. El exdelantero asegura que el talentoso mediocampista se reunirá con el gigante español después del Mundial, añadiendo un nuevo capítulo a su legado de 597 partidos en la capital.

  • Davor Suker insinúa un inminente regreso al Real Madrid

    En una entrevista reciente en elprograma «La Tribu» de Radio MARCA, Suker apuntó al futuro de Modric. El Real Madrid sigue en su corazón y podría haber un reencuentro tras su paso por Italia. El veterano brilló en la Serie A, pero se desconoce si prorrogará su contrato con el Milán o se retirará tras el Mundial.

    Al preguntarle por los siguientes pasos del centrocampista, Suker sugirió que el gigante español sigue siendo una opción muy probable: «Ahora me preguntan si seguirá en Milán o en Madrid... Creo que pasará algo con el Real Madrid», afirmó.

    • Anuncios
  • Luka ModricGetty Images

    Un legado sin igual en la capital española

    Si regresa a la capital española, Modric ampliará su palmarés. En su anterior etapa jugó 597 partidos y marcó 43 goles en todas las competiciones con el club. Su palmarés incluye seis Champions, cuatro Ligas y dos Copas. A título personal, su gran campaña 2018 le dio el Balón de Oro, el The Best de la FIFA y el premio de la UEFA al mejor jugador de Europa. Además, ha conquistado cinco Supercopas de la UEFA, cuatro Mundiales de Clubes, cinco Supercopas de España y la Copa Intercontinental 2024-25, lo que afianza su condición de leyenda en el Santiago Bernabéu.

  • A la espera de que termine el Mundial

    Su regreso dependerá de sus compromisos internacionales. Sobre este fichaje, Suker dijo: «Volverá, pero no sé cómo; esperaremos al final del Mundial».

    Por ahora, Modric se centra en liderar a Croacia en el Grupo L: debutará el miércoles ante Inglaterra y luego enfrentará a Panamá y Ghana. Hasta que terminen esos partidos, no habrá anuncios oficiales sobre su esperado futuro en el club.

  • modric Getty Images

    ¿Qué le deparará el futuro al maestro croata?

    Ahora todos siguen sus actuaciones en el Mundial. Tras el torneo, podría llegar pronto un anuncio oficial sobre su futuro. Suker, entre risas, evitó dar detalles: «No puedo decir más, amigo. Hay que dejar algo en el aire». Sea cual sea su papel, le espera un regreso a casa por todo lo alto.

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