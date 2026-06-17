La estrella del AC Milan, Luka Modric, volverá «sin duda» al Real Madrid, afirma el icono croata Davor Suker

En una entrevista reciente en elprograma «La Tribu» de Radio MARCA, Suker apuntó al futuro de Modric. El Real Madrid sigue en su corazón y podría haber un reencuentro tras su paso por Italia. El veterano brilló en la Serie A, pero se desconoce si prorrogará su contrato con el Milán o se retirará tras el Mundial.

Al preguntarle por los siguientes pasos del centrocampista, Suker sugirió que el gigante español sigue siendo una opción muy probable: «Ahora me preguntan si seguirá en Milán o en Madrid... Creo que pasará algo con el Real Madrid», afirmó.