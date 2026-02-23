La estrella de Ted Lasso destituida de su cargo de entrenador jefe de la Liga Nacional tras solo ocho meses

El presidente del club, Rory Fitzgerald, confirmó la salida de Cox en un comunicado: «Con tantos partidos aún por disputar esta temporada, nuestra opinión compartida era que se necesitaba urgentemente una nueva energía y un nuevo impulso para que todos volvieran a centrarse en los retos que nos esperan tanto en la liga como en la copa.

Como todos los equipos, hemos tenido nuestros problemas con las lesiones a lo largo de la temporada, pero creemos que nuestra plantilla puede recuperar la forma que tenía al principio de la temporada, lo que nos garantizaría la permanencia en la Liga Nacional y nos daría una gran oportunidad de llegar a Wembley. En nombre de la junta directiva, me gustaría desearle a Sam lo mejor para su futura carrera como entrenador de fútbol».

En un comunicado oficial del club se lee: «La junta directiva del Wealdstone FC ha acordado esta tarde por unanimidad la decisión de destituir a Sam Cox del cargo de entrenador.

El cambio también supone la salida inmediata del club del analista Liam Badcock, que se une a Sam.

El Wealdstone FC quiere expresar su más sincero agradecimiento a Sam y Liam por su dedicación y contribución al club. El entrenador del primer equipo, Danny Payne, junto con el resto del equipo técnico, se hará cargo de los asuntos del equipo para el partido de este martes en casa contra el Brackley Town».