El futuro a largo plazo de Mora se convirtió en un tema central cuando le preguntaron a Jimenez por el joven talento mexicano que da el salto al extranjero. En declaraciones a Claro Sports, el delantero de 35 años ofreció su valoración: "Tiene potencial para jugar en cualquier sitio, pero también puede ser un proceso gradual, paso a paso".

Al ser preguntado por el destino más adecuado para el desarrollo del centrocampista, añadió: "¿Dónde me gustaría verlo? Quizá en Alemania, en el Borussia Dortmund. Tienen su propio estilo de juego".