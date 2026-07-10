Pese a ganar su primer título de la WSL en diez años y la FA Cup semanas después, el lateral izquierdo fue un problema para el Manchester City la temporada pasada. Ouahabi no logró consolidarse como titular y, tras acabar su contrato el mes pasado, fichó por las Chicago Stars de la NWSL. Eso obligó a Alex Greenwood a actuar en esa banda, lejos de su puesto de central. La inglesa rindió bien, pero en ocasiones se vio desbordada, lo que evidenció la necesidad de fichar este verano.

Charles llega para cubrir ese vacío. Se informó que el City también seguía a McCabe, pero la estrella del Arsenal fichó por el Chelsea, así que elclub inglés se centró en Charles, quien perdería minutos por ese movimiento.

Aunque no es lateral izquierda de origen, la jugadora de 27 años fue reconvertida a esa posición por la exentrenadora del Chelsea Emma Hayes, una transición que también se trasladó a la selección inglesa, donde Sarina Wiegman también la utilizó mucho en ese puesto. Se ha adaptado bien al cambio y espera demostrarlo de forma constante en el City, tras haber competido a menudo por el puesto con otras jugadoras en el Chelsea.