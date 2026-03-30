La estrella de las Lionesses, Missy Bo Kearns, anuncia un doloroso aborto espontáneo

La noticia llega apenas unas semanas después de que la pareja anunciara con alegría que estaban esperando un bebé. El 2 de marzo, compartieron un vídeo en las redes sociales en el que se les veía pintando «mamá + papá, 26 de septiembre» en una pared y mostrando las ecografías. En ese momento, Kearns había sido retirada de la convocatoria de las Lionesses para los clasificatorios del Mundial debido a su embarazo. El anuncio original había sido recibido con una avalancha de cariño por parte de la comunidad futbolística, y compañeras de la selección inglesa como Leah Williamson, Alessia Russo y Beth Mead le habían dado la enhorabuena. Sin embargo, las semanas posteriores han resultado ser un periodo increíblemente difícil para la estrella del Villa y Walsh, ya que tuvieron que lidiar con la tragedia privada antes de hacerla pública.