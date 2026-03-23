Getty Images
Traducido por
La estrella de las Lionesses, Leah Williamson, se perderá el primer partido de los cuartos de final de la Liga de Campeones, el gran duelo entre el Arsenal y su rival londinense, el Chelsea, debido a una lesión
Oficial: Williamson, baja para el partido contra el Chelsea
Tras perderse la victoria por 5-0 del sábado ante el West Ham, Williamson no acudió al entrenamiento del Arsenal del lunes por la mañana, lo que provocó una inmediata preocupación entre los aficionados por si no estaría en condiciones de jugar el importantísimo partido del martes. Unas horas más tarde, la entrenadora de las Gunners, Renee Slegers, confirmó esos temores en su rueda de prensa previa al partido. «Leah Williamson no va a poder jugar», afirmó. «Está mejorando, pero aún es demasiado pronto».
- Getty Images
Explicación: Cuándo podría volver Williamson tras su lesión
Por supuesto, son malas noticias para el Arsenal, no solo por este partido, sino también por los que se avecinan. Los Gunners se enfrentarán el sábado al Tottenham, su rival del norte de Londres, antes de desplazarse a Stamford Bridge el próximo miércoles para disputar el partido de vuelta de esta eliminatoria de la Liga de Campeones. El equipo de Slegers cerrará esta racha de partidos con los cuartos de final de la FA Cup contra el Brighton, el 5 de abril.
Sin embargo, también son potencialmente malas noticias para Inglaterra. En solo tres semanas, las Lionesses tienen un partido crucial contra España, tras haber quedado encuadradas con las campeonas del mundo en la fase de clasificación para la Copa del Mundo Femenina de 2027. Solo el equipo que termine en lo más alto de la tabla se asegurará la clasificación automática para el torneo de Brasil, mientras que los otros tres equipos del grupo —completado por Islandia y Ucrania— tendrán que pasar por la repesca.
Cuando se le preguntó si Williamson volvería antes de ese parón internacional, Slegers respondió: «Espero que sí. Ese es el plan. No es un gran problema. Solo tendremos que ser inteligentes y encontrar el momento adecuado, cuando su cuerpo esté totalmente listo para que vuelva a jugar con nosotros».
Williamson es uno de los cuatro jugadores clave que no estarán disponibles
Williamson tampoco será la única baja del Arsenal el martes. Los Gunners tampoco podrán contar con Steph Catley, Kyra Cooney-Cross y Caitlin Foord, que formaron parte de la selección australiana que perdió por 1-0 ante Japón en la final de la Copa de Asia el sábado. Ese partido se disputó en casa, en Sídney, a unos 16 000 kilómetros de Londres. «Aterrizaron esta mañana temprano», explicó Slegers. «Hoy se quedarán en casa. Mañana tendrán una sesión corta, algo de trabajo en el gimnasio, pero no estarán disponibles para jugar mañana».
Al menos hubo buenas noticias para los aficionados del Arsenal, ya que Slegers explicó que la ausencia de Olivia Smith, su veloz extremo, en la sesión de entrenamiento del lunes por la mañana no se debió a una lesión, sino a su plan de recuperación individualizado.
- Getty Images
¿Quién ocupará el puesto de Williamson?
El partido del martes pondrá a prueba, pues, la profundidad de la plantilla del Arsenal. Los Gunners han rendido a buen nivel en las últimas semanas, a pesar de la ausencia de su trío de internacionales australianas, y además ganaron este fin de semana y mantuvieron su portería a cero a pesar de la baja de Williamson.
Estrellas como Alessia Russo, que suma 21 goles y asistencias esta temporada, y Mariona Caldentey, subcampeona en la votación del Balón de Oro del año pasado, encabezan una plantilla que sigue teniendo mucha calidad mientras el Arsenal busca defender su título de la Liga de Campeones, con la internacional inglesa Lotte Wubben-Moy y la española Laia Codina como probables titulares en el centro de la defensa ante la ausencia de Williamson. Wubben-Moy ha ganado dos títulos de la Eurocopa con Inglaterra, mientras que Codina formó parte de la selección española que venció a las Lionesses en la final del Mundial Femenino de 2023. Ambas cuentan con mucha experiencia en estos grandes partidos.
Las Gunners fueron las ganadoras algo inesperadas de la Liga de Campeones la temporada pasada, cuando vencieron al Barcelona, tres veces campeón, en la final. Antes de eso, completaron dos remontadas increíbles: primero en cuartos de final, al vencer al Real Madrid tras perder el partido de ida por 2-0, y luego en semifinales, al golear por 4-1 al Lyon, ocho veces campeón, en Francia. Pero nadie subestimará al Arsenal ahora tras ese logro y el equipo confía en sus posibilidades de revalidar el título, dado lo que demostró la temporada pasada, aunque ausencias como la de Williamson harán que el partido de mañana sea mucho más difícil.