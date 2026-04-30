La estrella de las Lionesses, Leah Williamson, firma un nuevo contrato con el Arsenal

La renovación se anuncia al cierre de una temporada complicada para la internacional inglesa. Las lesiones han limitado a Williamson, que se perdió la primera parte del curso por una rodilla dañada en la Eurocopa 2025. Hasta ahora solo ha jugado diez partidos.

Pese a los contratiempos, ha recuperado la forma en el momento ideal para el equipo de Jonas Eidevall: jugó sus primeros 90 minutos en la Superliga Femenina en enero, fue titular en la victoria 2-1 sobre el Lyon en la ida de semifinales de la Liga de Campeones y marcó tras salir desde el banquillo en la goleada 7-0 al Leicester City.