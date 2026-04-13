La estrella de las Lionesses, Lauren James, tiene el factor X que Inglaterra necesita para vencer a España y tomar la delantera en la clasificación para el Mundial

James ingresó en la final del Mundial Femenino de 2023 en el descanso, pero no pudo evitar la derrota de Inglaterra por 1-0 ante España en Sídney. Cuando se midieron en Cataluña un año antes, ella se recuperaba de una lesión en el isquiotibial. Poco después, un golpe en el tobillo la obligó a dejar la final de la Eurocopa 2025 a los 40 minutos; Inglaterra ganó en penaltis.

La excepción llegó en febrero del año pasado, cuando España visitó Wembley y James brilló: desbordó a la defensa rival y contribuyó al 1-0 con el que Inglaterra mantuvo su portería a cero.

Que Sarina Wiegman pueda contar con ella para el regreso de España a Londres esta semana es fundamental, sobre todo por el buen momento de forma que vive James. No hay otra jugadora como ella en la selección inglesa y no sería extraño que marcara la diferencia mientras las Lionesses buscan tomar la delantera en una reñida batalla por la única plaza de clasificación automática para el Mundial femenino.