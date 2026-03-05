Goal.com
Georgia Stanway England
La estrella de las Lionesses, Georgia Stanway, está demostrando por qué será un fichaje estrella este verano, ahora que se avecina su traspaso al Arsenal

Los aficionados del Arsenal que vieron el partido del martes, en el que Inglaterra venció por 6-1 a Ucrania, habrán disfrutado mucho con el juego. Leah Williamson estuvo excelente en la posesión del balón mientras sigue recuperando su forma física, Lotte Wubben-Moy estuvo genial junto a ella en el centro de la defensa y Alessia Russo estuvo muy acertada frente a la portería, marcando dos goles. Pero la actuación de Georgia Stanway, a punto de unirse a ese trío en el norte de Londres, fue la guinda del pastel.

Stanway termina su contrato con el Bayern de Múnich este verano y, desde que anunció que no renovará con el club alemán, ha quedado claro que fichará por el Arsenal como agente libre. Cuando le preguntaron a principios de esta semana si tenía ya claro su futuro, la centrocampista respondió: «Muy claro. He mantenido muchas conversaciones con gente, también con Sarina [Wiegman], y tarde o temprano lo sabréis».

Es uno de los secretos peor guardados del fútbol femenino, al igual que la llegada, también aparentemente inminente, de Ona Batlle, procedente del Barcelona, al norte de Londres en otra transferencia gratuita. Pero que ninguno de estos acuerdos sorprenda a nadie cuando finalmente se anuncien no significa que no sean grandes fichajes. Más bien al contrario, de hecho, la actuación de Stanway con dos goles para Inglaterra esta semana solo subraya aún más por qué este movimiento es ideal tanto para ella como para el Arsenal.

    Empezando 2026 con estilo

    Incluso antes de que Stanway marcara dos goles en la contundente victoria de las Lionesses sobre Ucrania, ya había impresionado. Saliendo regularmente de las zonas centrales para buscar espacios más amplios y corriendo por los canales para plantear otro desafío a la sólida defensa rival, también se mostró como una amenaza goleadora y una creadora durante todo el partido, obligando a Kateryna Samson a realizar una gran parada en la primera parte.

    Fue entonces, en los últimos compases, cuando pudo disfrutar del fruto de su esfuerzo. Un penalti transformado con sangre fría amplió la ventaja de Inglaterra a 3-1 —y prolongó el récord del 100 % de Stanway desde el punto de penalti con su selección, con este su decimocuarto intento—, al que siguió un potente disparo que se coló por la escuadra de Samson unos minutos más tarde. A continuación, Stanway realizó el tipo de asistencia que había estado buscando durante todo el partido, rompiendo por la derecha, llegando a la línea de fondo y enviando un gran pase al área para que Jess Park rematara a puerta.

    Stanway sumó así 50 participaciones en goles (31 goles y 20 asistencias) en solo 88 partidos internacionales y se colocó en el noveno puesto de la clasificación de máximas goleadoras de la historia de las Lionesses, superando a la gran Marieanne Spacey.

    Algo diferente

    Si nos fijamos en la plantilla actual del Arsenal, vemos que realmente no tienen una centrocampista tan prolífica en el último tercio del campo como Stanway. Frida Maanum siempre es una amenaza para la portería contraria y lleva siete goles esta temporada, pero juega mucho más adelantada, en lugar de situarse en esa base de dos mujeres en la que juega Stanway con Inglaterra y que también utiliza el Arsenal.

    Mariona Caldentey, que quedó segunda en la carrera por el Balón de Oro Femenino del año pasado, siempre marca y crea, pero ciertamente no lo hace con tanta frecuencia como en temporadas anteriores, ahora que se le asigna un papel más retrasado. Simplemente ya no es la principal responsabilidad que tiene en este equipo, lo que también puede decirse de Kim Little, Victoria Pelova y Kyra Cooney-Cross, las otras opciones del Arsenal en esos puestos más retrasados.

    Sin embargo, Stanway parece acumular esas contribuciones goleadoras de forma casi natural. Su récord con Inglaterra habla por sí solo, mientras que su cuenta de siete goles y ocho asistencias en lo que va de temporada con el Bayern representa un mejor rendimiento en cuanto a asistencias y contribuciones goleadoras directas que cualquier centrocampista del Arsenal, y solo la más adelantada Maanum puede igualar su número de goles.

    Gran versatilidad

    Y todo ello mientras Stanway ha desempeñado un papel más defensivo en el Bayern que anteriormente. La jugadora de 27 años siempre ha sido capaz de adaptarse a diferentes posiciones en el centro del campo; ha sustituido a Keira Walsh en el puesto de pivote de la selección inglesa, mientras que en sus primeros años parecía que se convertiría en la número 10, antes de asentarse de forma bastante consistente en un papel de mediocampista box-to-box. Esta temporada, entonces, ha sido un recordatorio de su versatilidad.

    Nadie en la plantilla del Bayern ha ganado más duelos en la Frauen-Bundesliga esta temporada que Stanway, que aventaja en 12 a cualquier otra jugadora. También ha completado más pases que cualquier otra jugadora de la división y ocupa el tercer lugar en pases clave entre las jugadoras del Bayern, por lo que no se trata solo de que sea segura en la posesión.

    A esto hay que añadir su rendimiento en goles y asistencias, el mejor desde que acumuló 11 goles con el Manchester City en la temporada 2018-19. Además, va por buen camino para superar su contribución goleadora combinada de aquella campaña.

    Variedad útil

    Esa versatilidad siempre es valiosa, pero podría ser especialmente buena para el Arsenal, sobre todo en lo que respecta a la planificación futura. Al fin y al cabo, Little no va a estar ahí para siempre, por mucho que los Gunners quieran que así sea. La capitana celebrará su 36.º cumpleaños este verano y, aunque muchos esperan que la escocesa prolongue su estancia en el club ahora que su contrato está a punto de expirar, es totalmente lógico que el Arsenal piense en la vida después de Little. Stanway, con su capacidad para desempeñar diversas funciones en el centro del campo, puede ser de gran ayuda.

    Otra centrocampista también podría marcharse este verano, ya que Pelova ha terminado su contrato y ha tenido dificultades para jugar esta temporada. La incorporación de Stanway aporta muchas cualidades y características diferentes, al tiempo que garantiza que, independientemente de quién deje el club este verano, el Arsenal no se vea obligado a fichar a determinados perfiles de centrocampistas, dada la capacidad de adaptación de la internacional inglesa.

    Cambio de guardia

    Va a ser un verano muy importante para el Arsenal. Las Gunners tienen una gran cantidad de jugadoras sin contrato, entre ellas Little, Pelova, Emily Fox, Williamson, Stina Blackstenius, Steph Catley, Laia Codina, Caitlin Foord, Katie McCabe, Beth Mead y Manuela Zinsberger. Aunque se espera que algunas de ellas firmen nuevos contratos y el club les dará prioridad en las negociaciones, como Little, Fox y Williamson, muchas otras se marcharán, como parece confirmar McCabe esta semana.

    Parece que se avecina un cambio de guardia en el norte de Londres, con una importante renovación de la que actualmente es la plantilla más veterana de la Superliga Femenina. Para algunos, esto será emocionante, pero siempre hay al menos un poco de ansiedad entre los aficionados cuando se producen estas situaciones, ya que es absolutamente vital tomar las decisiones correctas.

    Señales prometedoras

    Pero los primeros indicios sugieren que el Arsenal está dispuesto a tomar buenas decisiones. El fichaje de Batlle, una lateral de talla mundial que ha demostrado merecer tal reconocimiento durante varios años, con el Levante, el Manchester United y ahora el Barcelona, sería una excelente operación, sobre todo si se trata de un traspaso gratuito. Todo apunta a que el acuerdo se cerrará muy pronto.

    Y lo mismo puede decirse de Stanway. Una de las mejores jugadoras del mundo en su posición, al igual que Batlle, puede elevar aún más a un Arsenal que parece destinado a seguir esperando siete años más para conseguir otro título de liga. Eso es algo que demuestra cada vez que pisa el campo, sea cual sea su papel, tanto en el Bayern como en la selección inglesa.

