La estrella de las Lionesses, Georgia Stanway, está demostrando por qué será un fichaje estrella este verano, ahora que se avecina su traspaso al Arsenal

Incluso antes de que Stanway marcara dos goles en la contundente victoria de las Lionesses sobre Ucrania, ya había impresionado. Saliendo regularmente de las zonas centrales para buscar espacios más amplios y corriendo por los canales para plantear otro desafío a la sólida defensa rival, también se mostró como una amenaza goleadora y una creadora durante todo el partido, obligando a Kateryna Samson a realizar una gran parada en la primera parte.

Fue entonces, en los últimos compases, cuando pudo disfrutar del fruto de su esfuerzo. Un penalti transformado con sangre fría amplió la ventaja de Inglaterra a 3-1 —y prolongó el récord del 100 % de Stanway desde el punto de penalti con su selección, con este su decimocuarto intento—, al que siguió un potente disparo que se coló por la escuadra de Samson unos minutos más tarde. A continuación, Stanway realizó el tipo de asistencia que había estado buscando durante todo el partido, rompiendo por la derecha, llegando a la línea de fondo y enviando un gran pase al área para que Jess Park rematara a puerta.

Stanway sumó así 50 participaciones en goles (31 goles y 20 asistencias) en solo 88 partidos internacionales y se colocó en el noveno puesto de la clasificación de máximas goleadoras de la historia de las Lionesses, superando a la gran Marieanne Spacey.