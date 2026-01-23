GOAL
La estrella de la USWNT, Trinity Rodman, firma un contrato récord de la NWSL con el Washington Spirit
- Getty Images Sport
La cara de la NWSL
Rodman, la hija de la leyenda de la NBA Dennis Rodman, ha emergido como una de las jugadoras más destacadas de la NWSL, anotando 21 goles en 97 apariciones para el Spirit desde que hizo su debut profesional en 2021. La delantera también formó parte del trío ofensivo “Triple Espresso” del USWNT junto a Mallory Swanson y Sophia Wilson, ayudando al equipo a ganar el oro olímpico en 2024.
El regreso de Rodman representa una declaración significativa para la NWSL, que recientemente ha visto a varias jugadoras de alto perfil partir hacia Europa, incluyendo a Naomi Girma y Alyssa Thompson. ESPN informa que Rodman ganará más de $1 millón por temporada durante la duración de su contrato de tres años. Wilson se convirtió en la primera jugadora de la liga en ganar $1 millón por temporada cuando ejerció su opción de jugador para 2026.
Rodman ha estado con el Spirit durante toda su carrera profesional. Fue seleccionada por el Spirit en el draft de la NWSL de 2021.
- Getty Images Sport
'He convertido el DMV en mi hogar y el Spirit en mi familia'
Fue toda una ocasión el jueves, cuando la propietaria de Spirit, Michele Kang, la presidenta de operaciones de fútbol Haley Carter y la CEO Kim Stone compartieron el anuncio en Los Ángeles en el BMO Stadium. Rodman ya estaba en Los Ángeles antes del partido de la Selección Femenina de Estados Unidos contra Paraguay el sábado en Carson, California.
“No puedo decirles lo emocionada que estoy. Tuve que esperar mucho por esto", dijo Kang en la conferencia de prensa.
Rodman destacó que la familiaridad de estar en el área de D.C. y la ambición del Spirit de querer competir hicieron que la decisión fuera fácil.
“He hecho del DMV mi hogar y del Spirit mi familia, y sabía que aquí era donde quería entrar en el próximo capítulo de mi carrera”, dijo Rodman. “Estoy orgullosa de lo que hemos construido desde mi temporada de novata, y estoy emocionada por hacia dónde se dirige este club. Estamos persiguiendo campeonatos y elevando el estándar, y no puedo esperar para seguir haciendo eso con mis compañeras de equipo y los mejores fanáticos de la NWSL.”
Rodman ha causado un impacto en el Spirit desde su primera temporada, obteniendo los honores de Novata del Año de la NWSL 2021 y también registrando la asistencia ganadora del campeonato ese año. Desde su primera temporada profesional, ha logrado convertirse en la jugadora más joven en la historia de la liga en alcanzar 50 contribuciones de gol en su carrera. Además, actualmente tiene el récord de asistencias de todos los tiempos del Spirit, superando a la leyenda de la USWNT Crystal Dunn con 14 asistencias en una temporada regular.
- Getty Images
'Regla Trinity Rodman'
El 23 de diciembre, la NWSL introdujo la "High Impact Player Rule" para retener a jugadoras como Rodman. La regla permite a los equipos de la NWSL gastar hasta $1 millón por encima del tope salarial en jugadoras que cumplan con ciertos criterios (minutos en la USWNT y apariciones en varias listas de medios). Esta regla ha sido nombrada como el 'acuerdo Trinity Rodman' ya que surgió justo después de que la liga negara su contrato multianual.
Esta regla ha generado mucha controversia, y la semana pasada la NWSL Players Association presentó una queja formal en oposición a la regla. Esta fue la segunda queja presentada por la NWSLPA, la primera enviada en nombre de la situación de Rodman, donde la liga denegó el contrato entre Rodman y el Washington Spirit, solución que de otro modo estaba acordada para mantener a Rodman en la NWSL después de que su contrato expirara el 31 de diciembre. La NWSLPA presentó una queja declarando que el rechazo de la NWSL al acuerdo entre Rodman y el Spirit fue una "flagrante violación" de su libertad de contratación, además de al menos cinco secciones del CBA.
No está del todo claro si este acuerdo utiliza la "High Impact Player Rule", ya que no entra en vigor hasta el 1 de julio.
- Getty Images
¿Cuál es el siguiente paso para Rodman?
Rodman en Los Ángeles con la USWNT antes de un par de amistosos contra Paraguay y Chile. El contrato de Rodman con el Spirit es hasta 2028, por lo que verla en Audi Field está en el horizonte.
“Trinity es una jugadora generacional, pero más importante aún, representa el futuro de este club y el futuro del fútbol femenino,” dijo Kang en el anuncio del Spirit. “Este acuerdo refleja nuestra creencia de que el talento élite merece compromiso élite. En el Spirit, estamos construyendo algo duradero: un club que compite por campeonatos cada año, invierte en excelencia y crea un entorno donde los jugadores de clase mundial pueden prosperar a largo plazo. Que Trinity elija continuar su carrera en Washington es una declaración poderosa sobre lo que estamos construyendo aquí.”
Anuncios