La estrella de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, Folarin Balogun, se une a la agencia de LeBron James tras su brillante actuación en el Mundial

Balogun ha fichado por Klutch Sports, agencia fundada por Rich Paul, socio de James. El delantero del Mónaco se une a clientes como James, Anthony Davis, Jalen Hurts y A'ja Wilson. Es el primer futbolista que firma directamente con Klutch, que entró en el fútbol en 2024 al comprar la agencia europea ROOF.

La decisión llega tras su destacada actuación en el Mundial, donde el jugador de 25 años marcó tres goles y llevó a Estados Unidos a los octavos de final, antes de caer ante Bélgica.



