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USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ryan Tolmich

Traducido por

La estrella de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, Christian Pulisic, se perderá el partido del Mundial contra Australia por una lesión en la pantorrilla; Ricardo Pepi será titular

USA vs Australia
USA
Australia
World Cup
C. Pulisic
M. Pochettino

Christian Pulisic no jugará el partido de la selección masculina de Estados Unidos contra Australia, según confirmó Mauricio Pochettino en FOX. El jugador fue sustituido en el descanso de la victoria 4-1 sobre Paraguay. A pesar de las especulaciones, el técnico argentino anunció que Ricardo Pepi será titular en su lugar el viernes en Seattle.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La estrella más importante de Estados Unidos queda descartada

    Durante la semana se especuló sobre Pulisic tras su cambio prematuro el viernes. Pochettino confirmó que el jugador de 27 años recayó en una lesión sufrida en un entrenamiento previo al debut de Estados Unidos.

    «Ojalá no sea grave y pueda jugar el próximo partido», afirmó el técnico.

    El jugador añadió que confía en que la molestia en la pantorrilla no le impida seguir jugando.

    «Espero que no sea nada; hoy tomaré precauciones, pero confío en estar bien», añadió.

    Esta temporada con su club ha sufrido varias lesiones y solo ha jugado 1609 minutos, su cifra más baja desde que fichó por el AC Milan.



    • Anuncios
  • Ricardo Pepi, USMNTGetty

    Cambios en el XI

    Sin Pulisic, Pochettino hace un solo cambio: Pepi, que formará pareja en ataque con Folarin Balogun.

    La defensa no varía: Chris Richards y Tim Ream como centrales, con Antonee Robinson y Alex Freeman en los laterales. Sergino Dest, que actuó como extremo frente a Paraguay, aún no tiene posición confirmada. En el medio campo continúan Tyler Adams, Weston McKennie y Malik Tillman.


  • Ricardo Pepi Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    Colaboración entre Pepi y Balogun

    La pareja formada por Pepi y Balogun es una novedad para la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, ya que apenas habían jugado 187 minutos juntos antes del partido del viernes. Han sido titulares en dos ocasiones, ninguna bajo Pochettino.

    Aun así, según Opta, el dúo ha marcado cinco goles en esos 187 minutos.

  • USA Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Qué vendrá después?

    Tras el partido del viernes, Estados Unidos cerrará la fase de grupos ante Turquía en Los Ángeles.

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