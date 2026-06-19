La estrella de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, Christian Pulisic, se perderá el partido del Mundial contra Australia por una lesión en la pantorrilla; Ricardo Pepi será titular

Durante la semana se especuló sobre Pulisic tras su cambio prematuro el viernes. Pochettino confirmó que el jugador de 27 años recayó en una lesión sufrida en un entrenamiento previo al debut de Estados Unidos.

«Ojalá no sea grave y pueda jugar el próximo partido», afirmó el técnico.

El jugador añadió que confía en que la molestia en la pantorrilla no le impida seguir jugando.

«Espero que no sea nada; hoy tomaré precauciones, pero confío en estar bien», añadió.

Esta temporada con su club ha sufrido varias lesiones y solo ha jugado 1609 minutos, su cifra más baja desde que fichó por el AC Milan.







