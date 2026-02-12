La estrella de la selección femenina de fútbol de Estados Unidos, Catarina Macario, habría recibido una oferta del Barcelona, mientras que el Manchester City y el Arsenal siguen de cerca el incierto futuro de la delantera del Chelsea con los Blues

Tom Garry, del diario The Guardian, informó la semana pasada que Macario había rechazado una oferta de renovación de contrato en el Chelsea, donde juega desde que dejó el Lyon en 2023.

Parecía que esta temporada iba a ser muy importante para la jugadora de 26 años, ya que antes de comenzar la campaña declaró a GOAL que «esperaba liberarse» de la meticulosa gestión de sus minutos que se produjo tras un periodo de 21 meses en el banquillo. Parecía que estaba preparada para demostrar regularmente su talento de talla mundial. Sin embargo, las cosas no han salido según lo previsto. Las lesiones han afectado a Macario en ocasiones, ya que aún no ha jugado en 2026 debido a un problema en el talón, y cuando está en forma aún no ha marcado en una temporada de la Superliga Femenina que está resultando bastante decepcionante para el Chelsea, que ha ganado los últimos seis títulos de esta competición.

Es difícil no pensar que la etapa de Macario en el Chelsea está llegando a su fin natural, y que quizá pueda recuperar su mejor forma en otro sistema o entorno.