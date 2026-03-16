La estrella de la selección femenina de Estados Unidos, Catarina Macario, dejará el Chelsea en el «mayor fichaje» de la historia del fútbol femenino para incorporarse al San Diego Wave

La principal preocupación tanto para San Diego como para la selección femenina de Estados Unidos sigue siendo el estado físico de Macario. Las lesiones la han dejado fuera de juego en numerosas ocasiones, entre ellas una rotura del ligamento cruzado anterior que la obligó a perderse la Copa Mundial Femenina de 2023 y los posteriores problemas de rodilla que la dejaron fuera de los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, su valor comercial sigue en su punto más alto, como demuestra el enorme contrato de patrocinio de 10 años y 10 millones de dólares que firmó con Nike el verano pasado. Si consigue mantenerse en forma, se espera que sea la pieza clave del ataque del Wave durante los próximos años, utilizando este histórico contrato para afianzar la franquicia hasta 2030.