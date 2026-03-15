La estrella de la selección femenina de Estados Unidos, Alyssa Thompson, no esperaba marcar ningún gol durante «cuatro meses» tras completar su «aterrador» fichaje por el Chelsea, actual campeón de la WSL

A pesar de ser considerada uno de los jóvenes talentos más prometedores del fútbol mundial, Thompson llegó con una actitud humilde. Al incorporarse a una plantilla que acababa de completar una temporada nacional invicta, se mostró realista respecto a sus posibilidades de entrar directamente en el once inicial. De hecho, estaba dispuesta a esperar bastante tiempo antes de dejar una huella tangible en el marcador con las Blues.

«Simplemente tenía pocas expectativas de mí misma», añadió. «Aquí hay tantas jugadoras increíbles. No sabía si iba a jugar mucho y había tantos cambios a los que acostumbrarme. No pensaba que fuera a marcar en los primeros cuatro meses, o que fuera a jugar siquiera, así que me emocioné muchísimo cuando jugué y pude marcar. Esa mentalidad me ayudó a ser más indulgente conmigo misma y a afrontar este gran cambio».

«Sabía que me estaba alejando de todo lo que había sido tan... fácil para mí; siento que justo estaba encontrando mi ritmo en el Angel City», explicó Thompson. «Daba miedo y era incómodo, pero sabía que era algo que tenía que hacer por mi carrera. Cuando surge una oportunidad como la del Chelsea, no puedes dejarla pasar. Pero también, como persona, me vino bien salir de mi zona de confort».