La estrella de la selección femenina de Estados Unidos, Alyssa Thompson, explica cómo ha superado las expectativas en el Chelsea y se propone ganar la WSL y la Liga de Campeones en la temporada 2026-27

Thompson superó las expectativas en su primera temporada con el Chelsea tras llegar del Angel City. La estrella de la selección femenina de EE. UU. se consolidó como pieza clave en el ataque de las Blues y quiere seguir creciendo.

La jugadora de 21 años acabó la temporada como segunda máxima goleadora del Chelsea, con nueve tantos en todas las competiciones, y admitió haber superado pronto los objetivos que se había fijado al llegar a Inglaterra.

«Siento que lo hice mucho mejor de lo que pensaba», declaró Thompson en la web oficial del Chelsea. «Poder venir al Chelsea fue un honor y un privilegio, y estaba muy emocionada por unirme a este equipo y mejorar cada día».