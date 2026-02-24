La estrella de la selección estadounidense Weston McKennie finalmente firmará un nuevo contrato con la Juventus y se convertirá en uno de los jugadores mejor pagados del Allianz Stadium

El exjugador de la selección estadounidense Brad Friedel declaró recientemente aGOAL, cuando se le preguntó si McKennie podría ser titular en un equipo puntero de la Premier League, tras haber pasado por una etapa complicada cedido en el Leeds: «Debería fichar por un club increíble. Sin duda, le gusta jugar duro dentro y fuera del campo. Pero tiene talento, de verdad. No creo que la Premier League lo haya visto porque su etapa en el Leeds no fue la mejor, pero no creo que la gente deba juzgarlo solo por eso, porque tiene mucho talento».

Otra leyenda de Estados Unidos, Tab Ramos, añadió a GOAL al hablar del mismo tema: «Weston McKennie es un jugador que puede jugar en cualquier sitio, en cualquier posición del campo. Fíjate en lo que ha hecho por la Juve en los últimos meses, lo han puesto en todas partes, desde lateral derecho hasta centrocampista, pasando por centrocampista ofensivo. Siempre acaba en el área y siempre es peligroso. Siempre ha marcado la diferencia. Para ser justos, la recuperación de la Juventus se debe en parte a Weston McKennie, ha sido muy bueno para ellos.

¿Me gustaría verlo en la Premier League? La Juventus es otro de esos clubes, estamos hablando de un gran club a nivel mundial. Realmente creo que Weston McKennie puede mejorar cualquier equipo. Personalmente, me gustaría verlo de vuelta en la Premier League jugando en un club que luche por los títulos».