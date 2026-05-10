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US Sassuolo Calcio v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

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La estrella de la selección estadounidense Christian Pulisic se pierde la derrota ante el AC Milan por una lesión en el glúteo

AC Milán vs Atalanta
AC Milán
Atalanta
Serie A
C. Pulisic
USA

Christian Pulisic se perdió la derrota 3-2 del AC Milan ante el Atalanta por una lesión en el glúteo, aunque ESPN indicó que fue “por precaución”. Aún no hay fecha de regreso. El momento no podría ser peor: al Milan le quedan dos partidos y se aferra al cuarto puesto, último boleto para la Liga de Campeones, gracias a su ventaja en los enfrentamientos directos con la Roma.

  • US Sassuolo Calcio v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    Persisten las dudas sobre el estado físico de Pulisic

    Pulisic atraviesa una mala racha desde finales de 2025, marcada por lesiones, lo que ha diluido su prometedor inicio de temporada. Ha marcado ocho goles y dado tres asistencias en 18 partidos de liga, 10 de ellos saliendo desde el banquillo. Aunque juegue en los dos últimos encuentros, será su menor número de titularidades en el club: fue titular en 32 partidos en la 2023-24 y en 29 la temporada pasada.

    Según ESPN, la lesión no es grave, pero preocupa por su historial de problemas musculares. Gianluca Di Marzio fue el primero en informar de la dolencia.


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  • Max Allegri Milan conferenzaGetty Images

    La plaza en la Liga de Campeones está en peligro

    La derrota deja al Milan en una situación delicada. Es cuarto con 67 puntos, los mismos que la Roma, pero con mejor diferencia particular. El Como acecha a solo dos puntos, por lo que el margen de error del Milan es mínimo a falta de dos jornadas.

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    Repercusiones para la selección masculina de fútbol de Estados Unidos

    Si la lesión no es grave, Pulisic podrá jugar el Mundial. El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, anunciará la lista de 26 jugadores en un acto en Nueva York. Se espera que Pulisic esté incluido.

  • ¿Y ahora qué?

    Estados Unidos iniciará su última serie de partidos de preparación para el Mundial contra Senegal en Charlotte (Carolina del Norte) el 31 de mayo y contra Alemania en Chicago el 6 de junio. Su primer partido en el Mundial será contra Paraguay el 12 de junio.