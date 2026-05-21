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La estrella de la selección estadounidense Chris Richards podría perderse la final de la Liga de Conferencias tras sufrir una lesión en los ligamentos del tobillo a pocas semanas del Mundial
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¿Qué ha pasado?
El central del Crystal Palace se rompió dos ligamentos del tobillo el fin de semana. Glasner confirmó el miércoles que Richards se pierde la visita del Arsenal en la última jornada de la Premier y que es duda para la final de la Conference League.
En esa final, el Palace se medirá al Rayo Vallecano en Leipzig, en su primera oportunidad de ganar un título europeo.
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Lo que se dijo
Por ahora, la participación de Richards depende de lo rápido que baje la inflamación, y Glasner asegura que el Palace hace todo lo posible para que juegue.
«Chris también se perderá el partido contra el Arsenal y ahora hay un 50 % de posibilidades, tanto para él como para nosotros, de que pueda jugar la final en Leipzig», dijo Glasner. «Se rompió dos ligamentos del tobillo. Creo que está estable, pero bastante hinchado, y tenemos que tratar la hinchazón. Tiene que volver al campo para estar disponible, y eso lleva tiempo.
Está aquí desde el amanecer hasta el atardecer recibiendo tratamientos y todo lo que podemos hacer para reducir la inflamación y, por supuesto, contamos con un gran departamento médico, así que daremos lo mejor de nosotros y él dará lo mejor de sí mismo; y luego ya veremos si lo conseguimos».
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La perspectiva de la USMNT
Una lesión grave de Richards sería un golpe duro para la selección estadounidense, pues el defensa es titular indiscutible con Mauricio Pochettino. Desde la llegada del argentino, Richards se ha erigido como pieza clave del equipo, tanto por su solidez defensiva como por su liderazgo en el vestuario y en el campo.
Aun así, tiene tiempo para recuperarse antes de la Copa América, aunque se pierda los últimos partidos con el Palace. Antes del torneo, la selección estadounidense jugará dos amistosos: el 31 de mayo ante Senegal y el 6 de junio frente a Alemania. Debutará en la Copa América el 12 de junio contra Paraguay, lo que otorga a Richards 27 días para recuperarse desde la lesión hasta el primer partido.
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¿Y ahora qué?
Pochettino anunciará la convocatoria de la selección estadounidense el martes 26 de mayo. Los jugadores se concentrarán en Atlanta desde el miércoles 27 para preparar el Mundial. Se espera que Richards se incorpore después de la final de la Conference League, el 27 de mayo.