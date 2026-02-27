La estrella de la selección estadounidense Brenden Aaronson podría provocar un traspaso «desorbitado» desde el Leeds este verano, si repite en el Mundial el rendimiento que ha mostrado en su club

El exguardameta Brad Friedel, antigua estrella de la selección estadounidense, ya había hablado con GOAL sobre el futuro que le espera a Aaronson ahora que se acerca el final de su contratode 12 meses en West Yorkshire: «Ha descubierto cómo jugar en la Premier League, eso está claro. No creo que esta sea solo su mejor etapa en el Leeds, creo que es la mejor etapa de su carrera, la mejor de todas. ¡Lo ha conseguido en un momento muy oportuno, con el Mundial a la vuelta de la esquina!

Normalmente, si tienes un jugador que juega como él, no querrías que le quedaran menos de 18/24 meses de contrato. Pero si eres el jugador y el agente, quizá quieras ver cómo va el Mundial y cómo te va allí.

«Muchos clubes ya no fichan a jugadores basándose en los Mundiales. Antes lo hacían con bastante frecuencia, pero puede ser peligroso, porque a veces los jugadores pueden destacar durante cuatro u ocho partidos y parecer muy diferentes de lo que son en realidad a lo largo de una temporada de nueve meses».

Aaronson ha estado rindiendo a un nivel constante últimamente, y el plan es mantener ese nivel hasta el final de la temporada, lo que le permitiría asegurarse un puesto en los planes de Mauricio Pochettino para el Mundial. Si sigue impresionando, lo normal es que el Leeds inicie las negociaciones para ampliar su contrato en algún momento.