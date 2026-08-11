La estrella de la Juventus Mattia Perin se plantea su futuro en la Juventus pese al deseo del club de ampliar su contrato

El futuro inmediato de Perin en Turín está ahora mismo en el centro de atención. El experimentado y muy fiable portero sigue siendo considerado una pieza fundamental del proyecto global de la Juventus, tanto para el presente como para el futuro a largo plazo.

La Juventus es extremadamente reacia a desprenderse de un jugador que cuenta con unas cualidades técnicas y personales tan impresionantes. Aunque su contrato actual ya se extiende hasta junio de 2027, su continuidad es actualmente objeto de intensas valoraciones de mercado, según JuventusNews24.

Su presencia en el club es muy apreciada tanto por el cuerpo técnico como por la cúpula de la Juventus. Sin embargo, las ambiciones personales del jugador aún podrían marcar un camino completamente diferente.