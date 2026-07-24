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Spain FIFA World Cup 2026 ParadeGetty Images News

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La estrella de la Fórmula 1: no se puede quemar la camiseta de Messi, y la celebración de los españoles es "vergonzosa"

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
L. Messi
España
Argentina

Algunos argentinos, entre ellos Franco Colapinto, piloto del equipo Alpine en la Fórmula 1, todavía encuentran difícil aceptar la derrota en la final de la Copa del Mundo ante España.

El diario "Sport" publicó las declaraciones de Franco Colapinto a la cadena ESPN, en las que atacó la manera de celebrar de los españoles tras su victoria sobre Argentina, calificándola de "vergonzosa".

Y añadió: "¿La proliferación de las camisetas españolas durante la Copa del Mundo? De repente empezaron a llevarlas cuando ganaron, y no antes. Es algo vergonzoso".

Y continuó: "Ni siquiera tienen canciones para cantar", en alusión a la cultura de los cánticos de las aficiones en Argentina, conocida por crear cánticos propios para las grandes ocasiones.

También señaló que había oído hablar de intentos de quemar la camiseta de Messi, antes de que el periodista cambiara el rumbo de la conversación al percibir que el debate empezaba a tomar un cariz más delicado.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El asunto parece una guerra entre Argentina y España

    Durante una sesión con los medios que reunió a Colapinto con los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz antes del Gran Premio de Hungría, el piloto de Alpine volvió a hablar sobre las celebraciones de los españoles.

    Y dijo: "Son campeones merecidos, pero espero que mejoren un poco sus canciones. Tienen que ser más creativos, porque fueron aburridas".

    También habló de la tensión que surgió entre las aficiones española y argentina tras el partido, y añadió: "Somos dos países latinos, y eso es maravilloso, pero hay diferencias que hacen que parezca que somos enemigos".

    Y continuó: "Messi jugó para el Barcelona y le dio a la afición española muchos momentos felices, pero ahora parece que es una guerra entre dos países, y eso no es bonito. Y no creo que quemar las camisetas de Messi sea algo correcto".

    Colapinto no fue el único argentino que criticó la forma de celebrar española, ya que algunos en Argentina consideran que carece de entusiasmo en comparación con lo que la afición está acostumbrada allí. 

    En cambio, muchos en España señalan que el estilo de celebración refleja un mayor grado de conciencia y autocontrol, sin que ello reste valor al logro ni a la magnitud de la alegría por el título.

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