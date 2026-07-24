Algunos argentinos, entre ellos Franco Colapinto, piloto del equipo Alpine en la Fórmula 1, todavía encuentran difícil aceptar la derrota en la final de la Copa del Mundo ante España.

El diario "Sport" publicó las declaraciones de Franco Colapinto a la cadena ESPN, en las que atacó la manera de celebrar de los españoles tras su victoria sobre Argentina, calificándola de "vergonzosa".

Y añadió: "¿La proliferación de las camisetas españolas durante la Copa del Mundo? De repente empezaron a llevarlas cuando ganaron, y no antes. Es algo vergonzoso".

Y continuó: "Ni siquiera tienen canciones para cantar", en alusión a la cultura de los cánticos de las aficiones en Argentina, conocida por crear cánticos propios para las grandes ocasiones.

También señaló que había oído hablar de intentos de quemar la camiseta de Messi, antes de que el periodista cambiara el rumbo de la conversación al percibir que el debate empezaba a tomar un cariz más delicado.