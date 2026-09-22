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La estrella de la Fiorentina Franco Mastantuono se sincera sobre la emotiva despedida de Argentina de Lionel Messi y el futuro incierto de Lionel Scaloni
Se acerca la era posterior a Messi para Argentina
Con el inicio del parón internacional, el ambiente que rodea a la selección argentina es de profunda nostalgia y transición. Mientras que los partidos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín sirven como preparación para el futuro, Mastantuono se ve eclipsado por el hecho de que el mejor jugador de la historia del país se prepara para su despedida definitiva con la famosa camiseta a rayas. El joven está ampliamente considerado como el heredero de la icónica camiseta con el número 10, pero es plenamente consciente del enorme vacío que quedará cuando la superestrella del Inter Miami se aparte oficialmente del escenario internacional.
Mastantuono habló con franqueza sobre el peso emocional de esta transición a su llegada. Preguntado por la perspectiva de afrontar un futuro sin el capitán, Mastantuono admitió que la transición sería dolorosa. «Es difícil. Después de Leo, es muy difícil para todos porque es nuestro ídolo, no solo en el fútbol. Creo que es un ídolo para todo el país, y va a ser triste sin él, pero vamos a tener que hacerlo por Argentina y por él», declaró Mastantuono a los periodistas.
- AFP
La incertidumbre rodea la posición a largo plazo de Scaloni
Aunque la retirada de Messi es una certeza, el futuro del hombre que los guio a tres grandes títulos está menos claro. Lionel Scaloni entra en lo que podría ser su última etapa como seleccionador nacional, con su contrato actual acercándose a su final y sin que todavía se haya confirmado una renovación. Cuando le preguntaron por la posibilidad de que el técnico campeón del mundo dé un paso al lado, Mastantuono no tardó en desviar la atención hacia la tarea inmediata.
Comentó: «No sabemos nada de eso. Seguimos disfrutándolo, que es lo importante ahora».
Mientras tanto, Nico Paz, que debutó con la selección de la mano de Scaloni y formó parte de la convocatoria para el Mundial 2026, se mostró en la misma línea y expresó un fuerte deseo de que el técnico siga en el cargo. Paz señaló: «Para mí, es uno de los entrenadores más importantes, el que me hizo debutar y espero que continúe».
La joven estrella está lista para una ocasión especial
Para Paz, esta ventana internacional concreta tiene un peso único. Poder compartir el campo con Messi una última vez es un privilegio que el joven mediapunta del Como no da por sentado. A pesar de la presión de ser señalado como una futura estrella de la selección, Paz está decidido a disfrutar de cada momento de la próxima concentración. «Para mí es muy especial, estoy deseando disfrutarlo», afirmó.
Paz añadió además que su motivación sigue siendo tan alta como siempre y señaló que llegó con «la misma ilusión de siempre por representar a la selección y hacerlo de la mejor manera».
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La despedida final, programada para el Monumental
La logística del próximo triplete de partidos se ha planificado cuidadosamente para maximizar la celebración de la carrera de Messi. La acción comenzará el miércoles 30 de septiembre, cuando Argentina reciba a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Después, la selección viajará a Buenos Aires para disputar dos encuentros en el emblemático Monumental: contra Burkina Faso el sábado 3 de octubre y, por último, frente a Benín el martes 6 de octubre. Aunque los tres partidos se jugarán por la noche, el calendario de la participación de Messi es específico. El legendario delantero no participará en los dos primeros compromisos y se incorporará más tarde a la concentración para centrarse por completo en el último partido ante Benín, que servirá como su despedida oficial del fútbol internacional.
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